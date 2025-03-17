Больше "китайской стены" в Днепре: как выглядит дом в Луцке, который растянулся почти на два километра

Самый длинный жилой дом в мире строили 11 лет

Многоквартирные дома обычно представляют собой несколько соединенных подъездов. Однако в некоторых городах встречаются настоящие гиганты, которые простираются на километры, объединяя сотни подъездов и тысячи квартир. Такие дома становятся знаковыми объектами и притягивают внимание не только местных жителей, но и туристов.

Ранее мы рассказывали о самой длинной жилой постройке в Днепре, известной как "китайская стена", которая растянулась почти на километр. Однако в Украине есть еще более впечатляющее здание, которое заслуживает отдельного внимания. Это жилой дом в Луцке, который по своим размерам значительно превосходит днепровский аналог.

Этот дом расположен занимает сразу два проспекта — Соборности и Молодежи. Его общая протяженность составляет 1,75 км, а с учетом всех ответвлений — 3265 метров. Возведение этого грандиозного жилого комплекса началось в 1969 году, а завершилось только в 1980-м. Строили дом поэтапно. Каждый новый блок сдавался в эксплуатацию и заселялся по мере готовности.

Строительство первых подъездов. Фото: modernism.in.ua

Проект здания был разработан архитекторами Ростиславом Метельницким и Василием Маловицей. С высоты птичьего полета этот жилой комплекс из 38 многоэтажек, высота которых варьируется от пяти до девяти этажей, напоминает пчелиные соты. Именно поэтому среди местных жителей он получил неофициальное название "дом-улей".

"Дом-улей" в Луцке

Масштабы дома поражают: в нем насчитывается 120 подъездов и 3000 квартир, в которых проживает около 10 000 человек.

Дом настолько велик и его строение настолько запутанное, что пройти дворами от одного края до другого без риска заблудиться под силу лишь местным жителям. Чтобы преодолеть этот путь пешком, потребуется около часа, а на общественном транспорте — несколько остановок.

Из-за своей особенности дом имеет несколько юридических адресов.

Гуляя рядом с домом, трудно осознать его масштабы

Чтобы увидеть этот дом во всей красе, лучше всего взглянуть на него с высоты. Но даже гуляя вдоль его фасадов, трудно сразу осознать его гигантские масштабы. О том, что это действительно самый длинный дом в Украине, напоминают лишь соединительные арки и разные фасады отдельных блоков, построенных в разные годы. Этот жилой гигант не только стал уникальной архитектурной достопримечательностью Луцка, но и по сей день остается одним из самых необычных домов в мире.