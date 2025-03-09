Золотые ворота в Киеве – это фейк. Как на самом деле выглядел легендарный въезд в город тысячу лет назад

Современный защитный павильон может существенно отличаться от оригинального вида ворот.

Золотые ворота — это монументальные парадные ворота средневекового Киева, столицы Руси, о которых, казалось бы, известно все. Но на самом деле, за свою тысячелетнюю историю они превратились из величественного въездного комплекса в руины двух полуразрушенных стен, закрытых современным защитным павильоном, воспроизводящим их внешний вид.

Существует несколько версий реконструкции Золотых ворот, и они могли выглядеть несколько иначе. Архитектор Дмитрий Горбатюк рассказал об этом подробнее.

Исторические версии происхождения Золотых ворот

В первой половине 11 века в Киеве проходит строительство грандиозных оборонительных сооружений. Вокруг верхнего города возводятся мощные деревоземляные валы и стены общей протяженностью три с половиной километра. Главный въезд в город находился в южной части. Именно здесь возводятся парадные ворота столицы — Золотые ворота с надвратной церковью Благовещения.

О происхождении их названия существует несколько версий:

Название ворот происходит от позолоченного купола церкви, как Михайловская златоверхая церковь. Однако достоверных свидетельств, что купол церкви на Золотых воротах был позолоченный, нет, поэтому это лишь предположение.

Главные ворота Киева названы так, потому что это традиционное название главных въездов во многие города того времени. Золотые ворота были в городах Константинополе, Иерусалиме, Спалато и других.

Год постройки Золотых Ворот стал предметом дискуссий историков. Есть две основные версии:

1037 год — дата первого упоминания о Золотых воротах в летописи. В повести прошлых лет читаем следующее: "В год 1037 года основал Ярослав город великий Киев, а у города этого ворота есть Золотые. Учредил он также церковь святой Софии, а затем церковь на Золотых воротах, каменную, Благовещение святой Богородицы." .

1022 год – такая дата была предложена доктором исторических наук Надеждой Никитенко. По версии исследовательницы, строительство стен вокруг верхнего города вместе с Золотыми воротами и Софийским собором начал еще Владимир Великий, а завершил его сын Ярослав Мудрый. Во времена Ярослава на Золотых Воротах была сооружена надвратная церковь Благовещения, которую освятили в 1022 году.

Вопрос датирования Золотых ворот 1037 или 1022 годами остается дискуссионным. Разные историки придерживаются разных мнений.

Какими могли быть Золотые ворота на самом деле

Наружная сторона стены охватывала большой ров, глубина которого достигала 7 метров от уровня проезда. За рвом возвышался мощный вал, на верхушке которого была сооружена деревянная стена с боевой площадкой с бруствером. К воротам вел мост через ров. Может быть, часть моста была сводной. Монументальная арка Золотых ворот поражала современников своими грандиозными размерами и величием. Ширина проезда – 6 метров 40 см – даже сейчас могла бы использоваться для двухполосной дороги.

5 отличий между современным павильоном и вероятным видом Золотых ворот

Когда разрабатывался проект защитного павильона, было разработано три варианта его выполнения. В 1971 году была сформирована авторская группа из специалистов разных профилей, в состав которой вошли архитектор Николай Холостенко, реставратор Евгения Лопушинская и археолог Сергей Высоцкий. По результатам археологических исследований было разработано 3 варианта реконструкции Золотых ворот. Защитный павильон, который мы видим сейчас, построен по проекту архитектора Евгении Лопушинской. Однако археолог Сергей Высоцкий считал, что они выглядели несколько иначе.

На основе выводов Высоцкого можно выделить 5 основных отличий:

Главные ворота были расположены не на наружном краю вала, а утоплены в его конструкцию. Над воротами со стороны поля размещалась икона Богородицы. Надвратная церковь была расположена ближе к городу. Свод парапета был значительно меньше, а прорези в стенах для стрельбы, бойницы, вероятно, были вертикальными, а не горизонтальными. Башня золотых ворот, вероятно, имела скатную кровлю.

Так могли выглядеть Золотые ворота и валы Ярослава в 11 веке. Но это также один из возможных их вариантов реконструкции, поскольку для точного воспроизведения информации все еще очень мало.

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