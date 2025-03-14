Некоторые улицы можно узнать с трудом: как выглядел Харьков 95 лет назад

Смотря на эти архивные снимки, сложно не заметить, насколько изменился город

Все меняется со временем: здания, улицы, атмосфера города. Некоторые архитектурные объекты продолжают стоять на своих местах, сохраняя историю и напоминая о прошлом. Однако многие другие исчезли, уступив место новым постройкам или изменившись до неузнаваемости. Взглянув на фотографии почти вековой давности, можно проследить, насколько сильно преобразился Харьков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядели некоторые улицы города 100 лет назад. Теперь предлагаем вам увидеть Харьков глазами немецкого студента, который запечатлел город в 1930-е годы. Эти снимки дают возможность заглянуть в прошлое и сравнить его с настоящим.

Один из самых узнаваемых символов Харькова — величественный Госпром, построенный в стиле конструктивизма. Это первое в СССР здание, возведенное с применением монолитного железобетона. В 1930-е годы оно выглядело новаторски и даже футуристично, символизируя индустриальное развитие Советского Союза. Сегодня Госпром остается одной из главных достопримечательностей города.

Здание Госпрома и начало строительства Площади Свободы

Еще одна важная архитектурная достопримечательность — Дворец труда. Он был и остается центром общественной и деловой жизни Харькова. На старых фотографиях можно увидеть его в окружении застройки того времени, с людьми, спешащими по своим делам. К сожалению, в результате обстрела Харькова 2 марта 2022 года это здание серьезно пострадало.

Дворец труда

На снимках 1930-х годов можно заметить, насколько иначе выглядел Соборный спуск. Узкие, мощеные дороги — все это создает атмосферу старого Харькова. Сегодня этот район выглядит совершенно иначе. Дома, которые запечатлены на снимках, были уничтожены во время Второй мировой войны.

Бывший спуск Халтурина, сейчас Соборный спуск

Суздальские ряды в 1930-е годы были оживленным торговым местом. На фотографиях видны люди, спешащие за покупками, а также вывески магазинов, предлагающих различные товары.

Суздальские ряды, возле Благбаза

На фотографиях спуск к Благовещенскому собору напоминает кадры из старых фильмов. Брусчатка, пешеходы и лошадиные упряжки создают ощущение жизни прошлой эпохи.