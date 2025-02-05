Там Ельцин медвежатину ел: как раньше выглядел элитный ресторан "Маяк" в Днепре

За всю историю ресторан сменил несколько названий и пришел в упадок

В каждом городе есть заведения, ставшие настоящими символами эпохи. В Днепре одним из таких знаковых мест был ресторан "Маяк". Ранее мы рассказывали о легендарном ресторане "Поплавок", который стоит на воде. Теперь предлагаем вспомнить еще одно культовое заведение – ресторан "Маяк".

История ресторана "Маяк"

История этого заведения началась еще в 1936 году, когда в парке имени Тараса Шевченко было построено легкое, ажурное здание с башенкой под названием "Аврора". Название ресторана отсылало к знаменитому крейсеру "Аврора".

Ресторан "Аврора"

В послевоенные годы, в ходе реконструкции парка Шевченко архитектор Антонов спроектировал новое здание на месте "Авроры". Новый ресторан получил название "Волна". Его силуэт хорошо запомнился старожилам города, а площадка возле заведения стала одним из самых популярных панорамных мест для жителей и туристов. Отсюда открывался великолепный вид на Днепр и левый берег.

Однако деревянное здание "Волны" со временем обветшало, и его разобрали. В 1979 году на этом месте возвели новый ресторан "Маяк", который стал настоящим архитектурным символом города. Восьмигранное шестиэтажное здание с короной из белого камня напоминало крепостную башню, возвышающуюся на скалах.

Ресторан "Волна" в Днепре

Газета "Днепровская правда" в 1976 году писала: "Шесть этажей, множество залов, баров, площадок и балконов – таков один из лучших в республике ресторан 'Маяк', открывшийся в парке культуры и отдыха имени Шевченко".

Ресторан "Маяк", Днепр, 1979 год

Каждый этаж ресторана имел свою концепцию:

Первый этаж – бар "Нептун", оформленный керамическими изделиями в морской тематике.

Второй и третий этажи – "Славянский зал", украшенный элементами украинского народного искусства.

Четвертый этаж – банкетный зал "Надежда", предназначенный исключительно для свадебных торжеств.

Пятый этаж – зал строгого, сдержанного оформления.

Шестой этаж – "Днепропетровский каскад" с уникальной светомузыкальной аппаратурой.

В 1980-е годы "Маяк" считался одним из самых престижных ресторанов города.

"Маяк", 1983 год

Существует легенда, что когда-то в "Маяке" Бориса Ельцина угощал Евгений Качаловский. Возвращаясь с отдыха в Сочи, Качаловский предложил Ельцину сделать остановку в Днепропетровске. Тот согласился и первым делом посетил завод "Южмаш", а затем отправился в "Маяк". По специальному заказу шеф-повар подал высокому гостю блюдо из медвежатины. Говорят, что Ельцин и его спутники высоко оценили кулинарный шедевр и долго хвалили угощение.

Однако со временем началась череда смен владельцев и концепций заведения. Одним из самых долгоживущих заведений, появившихся в стенах "Маяка", стал ночной клуб "Магнит".

В 2017 году здание было продано бизнесмену Сергею Иванусю за 10 млн гривен, но никаких изменений в его судьбе так и не произошло. Сегодня здание заброшено, а бывший ресторан выставлен на продажу.

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