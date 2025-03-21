"Доказали свою силу и единство": VBET Ukraine поздравил сборную с победой над командой Бельгии

Премиум-спонсор сборной Украины по футболу, компания VBET Ukraine поздравила команду и все футбольное сообщество с победой.

Сборная Украины одержала огненную победу над Бельгией со счетом 3:1 в плейоф Лиги наций, забив три гола во втором тайме.

Голы забили Гуцуляк, Ванат и Забарный, в то время как Лукаку забил единственный мяч в Бельгии.

"Вы снова доказали свою силу, единство и непобедимый дух! Каждый матч – это новая история, и сегодня вы вписали туда очередную яркую страницу! Гордимся быть рядом с вами на этом пути и верим, что предстоит еще много побед и радостных моментов для всех болельщиков. Вперед, Украина!" — поддержали наших в VBET Ukraine.