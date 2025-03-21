"Довели свою силу та єдність": VBET Ukraine привітав збірну з перемогою над командою Бельгії

Преміум-спонсор збірної України з футболу, компанія VBET Ukraine привітала команду та всю футбольну спільноту з перемогою.

Збірна України здобула вогняну перемогу над Бельгією з рахунком 3:1 у плейоф Ліги націй, забивши три голи у другому таймі.

Голи забили Гуцуляк, Ванат і Забарний, в той час як Лукаку забив єдиний м'яч Бельгії.

"Ви знову довели свою силу, єдність та непереможний дух! Кожен матч — це нова історія, і сьогодні ви вписали туди чергову яскраву сторінку! Пишаємося бути поруч із вами на цьому шляху й віримо, що попереду ще багато перемог і радісних моментів для всіх уболівальників. Уперед, Україно!" — підтримали наших у VBET Ukraine.