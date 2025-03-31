"Секс и травма: как военные восстанавливают интимную жизнь после ранений"

Под Киевом состоялся ветеранский реабилитационный кемп, организованный общественной организацией "ДО ЛАДУ"

На минувшей неделе в комплексе "УЛИС" (село Дудки, Киевская область) прошел ветеранский DoLadu CAMP — четырехдневная терапевтическая и мотивационная программа для украинских ветеранов.

"Пока я с пацанами бегал по посадкам и мочил москалей, моя жена руководила моими бизнесами, занималась домохозяйством, родителями, детьми. И я искренне уверен, что ей дома было труднее, чем мне, потому что я был на адреналине. И вот я возвращаюсь домой и понимаю, что у жены, простите, "яйца" стали больше, чем мои. Она — биг босс. И во время секса, вместо "сделай мне приятно", бывает: "а мы отчет бухгалтерский подали?"

Это история одного из ветеранов последнего кемпа, которую группа обсуждала на лекции по сексуальности, — рассказывает операционный директор "ДО ЛАДУ", волонтер Татьяна Комлик.

Главная задача ветеранских кемпов DoLadu – дать новые маяки, мотивацию, желание жить дальше и нести ответственность за свое счастье и жизнь

"Когда мы поняли, что многие проблемы ветеранов связаны с интимной жизнью, мы ввели лекции по сексуальности. Там ветеранам рассказывают о физиологии мужского и женского тела, о структуре оргазма — ведь у мужчин и женщин он отличается. О личных границах и желаниях. Потому что истории типа "когда я был в отпуске, жена нашла у меня PornHub и запретила им пользоваться" или "пока воевал, моя жена купила вибратор, и это меня унижает" — до сих пор случаются. Мы говорим о том, что желание заниматься сексом 8 раз в день — это нормально, как и один раз в неделю. Главное — обсуждать это в паре, искать компромиссы. Или прощаться, так бывает также, когда пары годами живут вместе и совершенно не удовлетворяют потребности друг друга. И, конечно, затрагиваем расстройства мочеполовой системы, которые часто возникают из-за условий службы", — добавляет Татьяна Комлик.

Лекцию "Секс и травма" для участников кемпа провела врач-гинеколог, украинский блогер Наталья Лелюх.

Лекция Натальи Лелюх для ветеранов DoLadu CAMP

"Сексуальные расстройства — распространенная проблема среди действующих и бывших военных. Причины разные: условия службы, стресс, ранения. Все начинается с войны, ведь это разлука. Как поддерживать интимность на расстоянии? Как влияет отсутствие секса на здоровье? Как восстановить интимную жизнь после ранений, ведь нужно принять свое новое тело и найти новые алгоритмы возбуждения? Мы обсуждаем многие вопросы. И в каждом из них важно научиться честно общаться с партнером, но многим из нас до сих пор неудобно открыто говорить о сексе", — объясняет Наталья Лелюх.

Среди гостей кемпа также был правозащитник, общественный активист, военнослужащий ВСУ Маси-Мустафа Найем. Он рассказал участникам DoLadu CAMP о своей истории восстановления после травмы.

Спикером ветеранского кемпа стал украинский военный, адвокат Маcи Наем. Он поделился историей своего обновления после ранения

"Мы провели 17 кемпов и уже анонсировали три новых, за что благодарны нашим донорам: БФ "Дихай", юридической фирме Sayenko Kharenko, проекту GIZ Ukraine "Гендерно чувствительные подходы к ментальному здоровью и психосоциальной поддержке в Украине" (финансируется правительством Германии), а также комплексу "УЛИС", — комментирует Татьяна Комлик.

Анонсы будущих кемпов будут опубликованы на страницах организации в социальных сетях.