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"Секс и травма: как военные восстанавливают интимную жизнь после ранений"

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Адаптивный спорт в DoLadu CAMP Новость обновлена 31 марта 2025, 13:16
Адаптивный спорт в DoLadu CAMP

Под Киевом состоялся ветеранский реабилитационный кемп, организованный общественной организацией "ДО ЛАДУ"

На минувшей неделе в комплексе "УЛИС" (село Дудки, Киевская область) прошел ветеранский DoLadu CAMP — четырехдневная терапевтическая и мотивационная программа для украинских ветеранов.

"Пока я с пацанами бегал по посадкам и мочил москалей, моя жена руководила моими бизнесами, занималась домохозяйством, родителями, детьми. И я искренне уверен, что ей дома было труднее, чем мне, потому что я был на адреналине. И вот я возвращаюсь домой и понимаю, что у жены, простите, "яйца" стали больше, чем мои. Она — биг босс. И во время секса, вместо "сделай мне приятно", бывает: "а мы отчет бухгалтерский подали?"

Это история одного из ветеранов последнего кемпа, которую группа обсуждала на лекции по сексуальности, — рассказывает операционный директор "ДО ЛАДУ", волонтер Татьяна Комлик.

Главная задача ветеранских кемпов DoLadu – дать новые маяки, мотивацию, желание жить дальше и нести ответственность за свое счастье и жизнь.
Главная задача ветеранских кемпов DoLadu – дать новые маяки, мотивацию, желание жить дальше и нести ответственность за свое счастье и жизнь

"Когда мы поняли, что многие проблемы ветеранов связаны с интимной жизнью, мы ввели лекции по сексуальности. Там ветеранам рассказывают о физиологии мужского и женского тела, о структуре оргазма — ведь у мужчин и женщин он отличается. О личных границах и желаниях. Потому что истории типа "когда я был в отпуске, жена нашла у меня PornHub и запретила им пользоваться" или "пока воевал, моя жена купила вибратор, и это меня унижает" — до сих пор случаются. Мы говорим о том, что желание заниматься сексом 8 раз в день — это нормально, как и один раз в неделю. Главное — обсуждать это в паре, искать компромиссы. Или прощаться, так бывает также, когда пары годами живут вместе и совершенно не удовлетворяют потребности друг друга. И, конечно, затрагиваем расстройства мочеполовой системы, которые часто возникают из-за условий службы", — добавляет Татьяна Комлик.

Лекцию "Секс и травма" для участников кемпа провела врач-гинеколог, украинский блогер Наталья Лелюх.

Лекция Натальи Лелюх для ветеранов DoLadu CAMP
Лекция Натальи Лелюх для ветеранов DoLadu CAMP

"Сексуальные расстройства — распространенная проблема среди действующих и бывших военных. Причины разные: условия службы, стресс, ранения. Все начинается с войны, ведь это разлука. Как поддерживать интимность на расстоянии? Как влияет отсутствие секса на здоровье? Как восстановить интимную жизнь после ранений, ведь нужно принять свое новое тело и найти новые алгоритмы возбуждения? Мы обсуждаем многие вопросы. И в каждом из них важно научиться честно общаться с партнером, но многим из нас до сих пор неудобно открыто говорить о сексе", — объясняет Наталья Лелюх.

Среди гостей кемпа также был правозащитник, общественный активист, военнослужащий ВСУ Маси-Мустафа Найем. Он рассказал участникам DoLadu CAMP о своей истории восстановления после травмы.

Спикером ветеранского кемпа стал украинский военный, адвокат Маcи Наем
Спикером ветеранского кемпа стал украинский военный, адвокат Маcи Наем. Он поделился историей своего обновления после ранения

"Мы провели 17 кемпов и уже анонсировали три новых, за что благодарны нашим донорам: БФ "Дихай", юридической фирме Sayenko Kharenko, проекту GIZ Ukraine "Гендерно чувствительные подходы к ментальному здоровью и психосоциальной поддержке в Украине" (финансируется правительством Германии), а также комплексу "УЛИС", — комментирует Татьяна Комлик.

Анонсы будущих кемпов будут опубликованы на страницах организации в социальных сетях.

Теги:
#Ранение #Восстановление #Ветеран #DoLadu CAMP