"Секс і травма: як військові відновлюють інтимне життя після поранень"

Під Києвом відбувся ветеранський реабілітаційний кемп, організований громадською організацією "ДО ЛАДУ"

Минулого тижня в комплексі "УЛІС" (село Дудки, Київська область) пройшов ветеранський DoLadu CAMP — чотириденна терапевтична та мотиваційна програма для українських ветеранів.

"Поки я з пацанами бігав по посадках і мочив москалів, моя дружина керувала моїми бізнесами, займалася домогосподарством, батьками, дітьми. І я щиро впевнений, що їй удома було важче, ніж мені, бо я був на адреналіні. І ось я повертаюся додому й розумію, що у дружини, вибачте, "яйця" стали більші за мої. Вона — біг бос. І під час сексу, замість "зроби мені приємно", буває: "а ми звіт бухгалтерський подали?".

Це історія одного з ветеранів останнього кемпу, яку група обговорювала на лекції з сексуальності, — розповідає операційна директорка "ДО ЛАДУ", волонтерка Тетяна Комлик.

Головна задача ветеранських кемпів DoLadu - дати нові маяки, мотивацію, бажання жити далі і нести відповідальність за своє щастя і життя

"Коли ми зрозуміли, що багато проблем ветеранів пов’язані з інтимним життям, ми ввели лекції з сексуальності. Там ветеранам розповідають про фізіологію чоловічого і жіночого тіла, про структуру оргазму — адже у чоловіків і жінок він відрізняється. Про особисті кордони та бажання. Бо історії на кшталт "коли я був у відпустці, дружина знайшла в мене PornHub і заборонила ним користуватися" або "поки я воював, моя дружина купила вібратор, і це мене принижує" — досі трапляються. Ми говоримо про те, що бажання займатися сексом 8 разів на день — це нормально, як і один раз на тиждень. Головне — обговорювати це в парі, шукати компроміси. Або прощатися, так буває також, коли пари роками живуть разом і абсолютно не задовольняють потреби один одного. І, звісно, зачіпаємо розлади сечостатевої системи, які часто виникають через умови служби", — додає Тетяна Комлик.

Лекцію "Секс і травма" для учасників кемпу провела лікар-гінеколог, українська блогерка Наталя Лелюх.

Лекція Наталі Лелюх для ветеранів DoLadu CAMP

"Сексуальні розлади — поширена проблема серед діючих і колишніх військових. Причини різні: умови служби, стрес, поранення. Все починається з війни, адже це розлука. Як підтримувати інтимність на відстані? Як впливає відсутність сексу на здоров’я? Як відновити інтимне життя після поранень, адже потрібно прийняти своє нове тіло та знайти нові алгоритми збудження? Ми обговорюємо багато питань. І в кожному з них важливо навчитися чесно комунікувати з партнером, але багатьом із нас досі незручно відкрито говорити про секс", — пояснює Наталя Лелюх.

Серед гостей кемпу також був правозахисник, громадський активіст, військовослужбовець ЗСУ Масі-Мустафа Найєм. Він розповів учасникам DoLadu CAMP про свою історію відновлення після травми.

Спікером ветеранського кемпу став український військовий, адвокат Маcі Наєм. Він поділився історією свого відновлення після поранення

"Ми провели 17 кемпів і вже анонсували три нових, за що вдячні нашим донорам: БФ "Дихай", юридичній фірмі Sayenko Kharenko, проєкту GIZ Ukraine "Ґендерно чутливі підходи до ментального здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні" (фінансується урядом Німеччини), а також простору "УЛІС", — коментує Тетяна Комлик.

Анонси майбутніх кемпів будуть опубліковані на сторінках організації в соціальних мережах.