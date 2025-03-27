Воскресение Христа и Лазарева суббота: церковный календарь на апрель 2025

Украинцы уже с нетерпением ждут Страстную неделю, Вербное воскресенье и завершение Великого поста

‚В апреле 2025 года украинцы будут праздновать многие важные события, включая ряд важных церковных праздников. Обратите внимание, что с сентября 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, и религиозные праздники сместились на 13 дней назад.

Второй месяц этой весной украинцы будут праздновать один из важнейших христианских праздников – Пасху. Также нас будет ждать окончания Великого поста и Вербное воскресенье. "Телеграф" подготовил для вас церковный календарь на апрель 2025 года.

Церковные праздники в апреле 2025 года.

12 апреля — Лазарева суббота;

13 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

14 апреля — Начало Страстной недели;

17 апреля — Большой четверг (Чистый четверг);

18 апреля — Большая пятница (Страстная пятница);

20 апреля — Светлое Христово Воскресение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине появится еще один важный праздник для армии. Теперь мы будем отмечать День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.