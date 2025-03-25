Топ-5 ошибок при мытье окон снаружи дома, и как их исправить

Полезные советы на весну, когда приходит время мыть окна

Мыть окна весной, особенно в преддверии пасхальных праздников — едва ли не народная традиция среди украинских хозяек. Однако при очистке окон после зимы можно допустить ошибки, которые приведут к разводам. Избежать этого просто, если знать некоторые тонкости этого дела.

"Телеграф" расскажет о самых распространенных ошибках при мытье окон, и как их исправить при минимуме усилий.

Топ-5 ошибок при мытье окон снаружи дома

Как оказалось, есть пять распространенных ошибок, которых допускаются те, кто моет окна снаружи дома, пишет The Spruce. Избежать их можно очень легко, зная, что и как правильно делать.

Бумажные полотенца

Многие хозяйки, приступая к мытью окон, берут в руки рулон с сухими бумажными полотенцами. Однако использовать их не стоит, так как они могут оставлять после себя не только разводы, но и мелкие царапины и потертости. Лучшим решение для мытья окон станут мягкие салфетки из микрофибры.

Мойка окон в солнечный день

Некоторые люди приступают к уборке и мытью окон снаружи дома в солнечные дни. Ведь заниматься этим делом комфортнее, когда на улице тепло и солнечно. Однако на самом деле солнечные дни — худшее время для мытья окон. Лучше всего выбрать пасмурный день для мытья стекла, тогда вы точно избежите разводов на окнах.

Мытье окон только с одной стороны

Приступая к мойке окон планируйте время так, чтобы помыть сразу и снаружи и внутри. Только тогда это будет иметь смысл. Ведь если вы будете протирать окна раз в неделю только внутри, то снаружи они все равно будут грязными и неопрятными. Лучше всего реже, но одновременно мыть окна внутри и снаружи.

Не протирать пыль заранее

Ошибка заключается в том, что многие, приступают сразу к мытью окон с разными моющими средствами, но перед этим не протирают пыль с поверхности стекла и оконных рам. Чтобы эффективно помыть окна до блеска сначала протрите пыль, а уже тогда наносите специальные средства и протирайте скребками и микрофибровыми салфетками.

Отсутствие нужных инструментов

Еще одна ошибка — использовать только воду и тряпку. Для эффективного мытья окон позаботьтесь о том, чтобы у вас были все необходимые инструменты и средства — чистые тряпки, резиновый скребок, микрофибровые салфетки и специальные чистящие средства. Тогда ваша работа даст отличный результат, а окна будут блестеть чистотой.

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