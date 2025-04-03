Продукция "Волошкове поле" получила золото на международном дегустационном конкурсе Favorite Food&Drinks 2025

ЧАО "Юрия", являющееся производителем молочной продукции под торговой маркой "Волошкове поле", получило очередное признание на международном уровне.

По результатам дегустационного конкурса Favorite Food&Drinks 2025 сразу несколько продуктов компании получили высшие призовые места и отмечены за высокое качество.

В номинации "Молочные, молокосодержащие продукты, альтернативное молоко" золотые награды получили:

Сырок в цветной глазури "Кокос — Маракуйя";

Сырок в цветной глазури "Малина";

Сырок в цветной глазури "Лайм — Лесные ягоды";

Сырок в цветной глазури "Манго — Ананас".

Конкурс проводился при участии международной дегустационной комиссии, которая оценивала продукцию по органолептическим свойствам, определяющим качество и вкусовые характеристики.

"Для нас эта награда — не просто признание, а подтверждение, что мы двигаемся в правильном направлении. Наши сырки — это сочетание качественных ингредиентов, современных технологий и настоящей любви к своему делу. Мы и дальше будем радовать наших потребителей инновационными вкусами и неизменно высоким качеством продукции", — прокомментировал достижение генеральный директор компании "Волошкове поле" Андрей Табалов.

Как сообщалось ранее, в июне 2024 года "Волошкове поле" инвестировала 1,6 млн евро в закупку и запуск новой современной линии по производству глазированных сырков. Этот шаг позволил увеличить выпуск продукции более чем на 40%. В настоящее время линия производит до 7 тонн глазированных сырков в день.