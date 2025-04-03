Продукція "Волошкове поле" отримала золото на міжнародному дегустаційному конкурсі Favorite Food&Drinks 2025

ПрАТ "Юрія", що є виробником молочної продукції під торгівельною маркою "Волошкове поле", здобула чергове визнання на міжнародному рівні.

За результатами дегустаційного конкурсу Favorite Food&Drinks 2025 одразу кілька продуктів компанії отримали найвищі призові місця та були відзначені за високу якість.

У номінації "Молочні, молоковмісні продукти, альтернативне молоко" золоті нагороди отримали:

Сирок у кольоровій глазурі "Кокос — Маракуя";

Сирок у кольоровій глазурі "Малина";

Сирок у кольоровій глазурі "Лайм — Лісові ягоди";

Сирок у кольоровій глазурі "Манго — Ананас".

Конкурс проводився за участі міжнародної дегустаційної комісії, яка оцінювала продукцію за органолептичними властивостями, що визначають якість та смакові характеристики.

"Для нас ця нагорода є не просто визнанням, а підтвердженням, що ми рухаємося у правильному напрямку. Наші сирки – це поєднання якісних інгредієнтів, сучасних технологій та справжньої любові до своєї справи. Ми й надалі будемо радувати наших споживачів інноваційними смаками та незмінно високою якістю продукції", — прокоментував здобуток генеральний директор компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов.

Як повідомлялося раніше, у червні 2024 року "Волошкове поле" інвестувала 1,6 млн євро у закупівлю та запуск нової сучасної лінії з виробництва глазурованих сирків. Цей крок дозволив збільшити випуск продукції на понад 40%. Нині лінія виробляє до 7 тонн глазурованих сирків на день.