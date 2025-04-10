Таким его почти никто уже не помнит: как раньше выглядел Саржин яр в Харькове

Это место сочетает в себе современность и природную гармонию

Сегодня Саржин яр — одно из самых известных и любимых мест отдыха в Харькове. Природный парк с минеральным источником, велосипедными дорожками, мостиками, водоемами и тенистыми аллеями давно стал настоящим островком природы в сердце большого города. Но ранее это место выглядело совершенно иначе.

История Саржиного яра уходит корнями в глубокую древность — задолго до появления самого Харькова. Археологи находили здесь следы древних поселений, в том числе времён скифов. Первое письменное упоминание о местности относится к 1779 году, когда на этом месте находилась небольшая слободка, принадлежавшая обер-камермейстеру Скрипову, где проживали 32 мужчины с семьями. На карте Харьковского уезда 1788 года поселение уже обозначено как хутор Саржин, названный, скорее всего, по протекавшей здесь реке Саржинке. Происхождение названия до конца не выяснено, но оно, по мнению исследователей, связано с гидронимами.

Источник в Саржином яру, 1959 год. Фото: В.Елагина

Изначально Саржин яр был дикой балкой. Чистая вода, растущие по склонам деревья и ручьи сделали это место привлекательным для первых поселений. С течением времени, особенно в XIX–XX веках, по мере расширения Харькова, эта территория всё больше входила в черту города.

Активное благоустройство Саржиного яра началось в XX веке. После Второй мировой войны источник минеральной воды в яру стал широко известен и популярен среди горожан, а сам яр — излюбленным местом для прогулок и отдыха.

Саржин яр

В 1960-х архитектор Владимир Васильев построил над источником павильон в виде бетонной звезды — он стал узнаваемым символом Саржиного яра. А в 1971 году здесь появилась канатная дорога, которая соединяла улицу Сумскую с Павловым Полем через парк Горького. Она протянулась почти на 1,4 км, а поездка по ней занимала от 10 до 18 минут — пассажирам открывались красивые виды на зеленую балку.

Павильон над источником минеральной воды

В начале 2000-х началась масштабная реконструкция. К 350-летию Харькова в 2004 году обновили территорию у источника. Тогда даже рассматривался амбициозный проект постройки станции метро с метромостом через яр, но его так и не реализовали. Настоящая трансформация произошла в 2014–2019 годах: появились велоэстакада, мосты, система искусственных озёр, спортивные и детские площадки, зоны отдыха.