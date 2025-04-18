Чемпионат Украины по футболу, 25-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В чемпионате Украины проходят решающие игры

В пятницу, 18 апреля, матчем "Ворскла" — "Александрия" стартует 25-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). В прошлом туре "Александрия" оступилась в игре с "Рухом", позволив "Динамо" оторваться в гонке за чемпионство.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече тура сыграют "Карпаты" и "Рух".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)

18 апреля (пятница)

"Ворскла" – "Александрия" – 13:00

"Динамо" – "Оболонь" – 18:00

19 апреля (суббота)

"Карпаты" – "Рух" – 13:00

"Левый Берег" – "Полесье" – 15:30

"Шахтер" – "Колос" – 18:00

20 апреля (воскресенье)

"Кривбас" — "Заря" — 13:00

"Ингулец" — ЛНЗ — 15:30

"Верес" — "Черноморец" — 18:00

Турнирное положение команд после 24 тура УПЛ

Напомним, в перенесенном матче 5-го тура УПЛ "Кривбасс" — "Шахтер" повторили скандальный пенальти из Лиги чемпионов. Игрок хозяев исполнил 11-метровый удар двумя касаниями.