Чемпионат Украины по футболу, 25-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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В чемпионате Украины проходят решающие игры
В пятницу, 18 апреля, матчем "Ворскла" — "Александрия" стартует 25-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). В прошлом туре "Александрия" оступилась в игре с "Рухом", позволив "Динамо" оторваться в гонке за чемпионство.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече тура сыграют "Карпаты" и "Рух".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)
18 апреля (пятница)
"Ворскла" – "Александрия" – 13:00
"Динамо" – "Оболонь" – 18:00
19 апреля (суббота)
"Карпаты" – "Рух" – 13:00
"Левый Берег" – "Полесье" – 15:30
"Шахтер" – "Колос" – 18:00
20 апреля (воскресенье)
"Кривбас" — "Заря" — 13:00
"Ингулец" — ЛНЗ — 15:30
"Верес" — "Черноморец" — 18:00
Напомним, в перенесенном матче 5-го тура УПЛ "Кривбасс" — "Шахтер" повторили скандальный пенальти из Лиги чемпионов. Игрок хозяев исполнил 11-метровый удар двумя касаниями.