У Путина сделали лицемерное заявление о продлении "перемирия"

В Кремле сказали, будут ли продлевать "перемирие"

Россияне не намерены продлевать свое "пасхальное перемирие". Впрочем, соблюдать его они тоже изначально не планировали.

Как сообщают российские пропагандисты, спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что его шеф Владимир Путин не давал приказа продлевать перемирие. Стоит отметить, что накануне президент Украины Владимир Зеленский предлагал объявить полное прекращение огня на 30 дней, как это было согласовано с американцами в Саудовской Аравии.

Однако, судя по всему, оккупанты не были изначально заинтересованы в этом, потому что большинство российских подразделений проигнорировали заявление своего властелина.

О том, что оккупанты не собираются соблюдать свое же "перемирие" стало понятно из отчетов боевых бригад. Например, 66-я ОМБр сообщила в своем Telegram, что захватчики попытались расчистить путь через реку Черный Жеребец. Еще 9 апреля там был уничтожен комплекс КРВД, из-за чего проезд было перекрыто, а россияне больше не смогли штурмовать в этом районе с помощью тяжелой техники. Теперь же туда подогнали специальную машину, чтобы расчистить путь.

"Суспільне" сообщило, что бойцы 13-й бригады НГУ "Хартия" заметили, как россияне стягивают войска на Харьковское направление. Военнослужащие сообщили, что есть вероятность возобновления активных боевых действий.

По состоянию на 16:00 на разных направлениях россияне совершили 46 штурмов и 901 обстрел. Из них 448 с использованием тяжелого вооружения, сообщил Зеленский. Большая часть "нарушений тишины" была в Донецкой области.

"Украинская армия действует и будет действовать в дальнейшем абсолютно зеркально. Эта Пасха однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной ее затягивания является Россия", — написал он.

Как сообщалось ранее, в Украине сообщали, что перемирие может считаться таковым, если россияне полностью прекратят обстрелы. Однако этого так и не случилось, да и особых надежд на это среди украинцев не было.