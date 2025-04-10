Как не получить штраф за проезд во Львове: простая инструкция

Во львовском транспорте легко получить штраф: рассеянность — не оправдание для контролера

С приходом тепла активизировался внутренний туризм. Одно из популярных направлений – Львов. Из-за этого растет количество пассажиров, получающих штрафы в общественном транспорте не из-за умышленного нарушения, а из-за банального незнания или невнимательности. Одна из самых распространенных проблем — двойное приложение карты к валидатору для оплаты за проезд двух человек.

Телеграф получил доступ к ответу Львовского горсовета о правомерности такого штрафа. В тексте говорится, что повторное приложение карты — не вторая оплата. "При первой валидации оплатили свой проезд, при второй проверили оплату", — говорится в ответе. При повторном приложении на экране появляется надпись "Вход уже зарегистрирован". Поэтому ехавший "вторым" пассажир остался без билета. Это – прямое нарушение правил, которое может завершиться штрафом в 300 грн.

Как правильно оплатить себя, попутчиков и багаж: инструкция

В случае, когда пассажир хочет оплатить проезд не только за себя, но и за друзей или багаж, есть четкая процедура:

Выбрать на валидаторе опцию "Добавить билеты" — стоимость поездки владельца карты подтянется автоматически. Нажмите "Попутчики" для добавления нужного количества людей. Если везете чемодан или большой предмет – добавить единицы багажа через кнопку "Багаж". После этого нажмите "Продолжить". И только тогда приложить карту, смартфон или отсканировать QR-код.

Во Львове в правилах прописано, что багажом считается все, что превышает габариты 60×40×20 см или имеет длину свыше 150 см и диаметр свыше 10 см.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что частные перевозчики и одно коммунальное предприятие во Львове обратились в горсовет с требованием повысить стоимость проезда. Обоснованным тарифом считают 32 грн.