К Пасхе? В одном из городов Украины сделали льготный проезд на праздники

Проезд в Звягеле вырос в цене, но льготы вернули: что изменилось в апреле

В Звягеле с 1 апреля проезд в общественном транспорте подорожал: новый тариф – 15 гривен вместо 12. Но вместе с этим изменением горожанам вернули то, чего так не хватало — льготы на проезд в праздничные и выходные дни.

Ранее, в декабре 2024-го, льготы отменили из-за того, что у перевозчиков не было средств, чтобы без компенсаций возить льготников в выходные. Последствия ощутили, прежде всего, военные, пенсионеры и многодетные семьи. Теперь ситуацию исправили.

Льготные категории снова имеют право на бесплатный проезд ежедневно, включая выходные. Речь идет о ветеранах, членах семей погибших, ВПЛ, детях-сиротах, многодетных семьях, людях с инвалидностью I и II групп. Кроме того, во вторник, четверг и субботу пенсионеры пользуются скидкой 50% на городских маршрутах.

Изменения произошли не только в тарифах. В апреле в тестовом режиме запустили обновленные маршруты №2, 4, 7 и 9, которые будут курсировать в городские кладбища. В горсовете говорят – это ответ на многочисленные обращения от жителей и семей погибших Героев.

График движения маршруток к кладбищу в Звягеле

График движения маршрутки Звягель-Кануны

Эти маршруты будут актуальны через неделю перед Пасхой и уже после нее. В последний раз навести порядок на кладбище перед праздниками рекомендуют в субботу перед Вербным воскресеньем.

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