Во Львове хотят повысить стоимость проезда: придется платить больше 30 грн

Во Львове перевозчики просят повысить тариф на проезд, потому что не выдерживают рост расходов. Отмечают, что для пассажиров цена поездки в последнее время наоборот уменьшилась.

Проезд во Львове стоит дороже по Украине. За билет наличными нужно оплатить 25 грн — такая цена действует в городских автобусах, трамваях и троллейбусах. Однако перевозчики в конце марта обратились в городской совет с требованием пересмотреть тарифы. Причина – стремительный рост издержек.

Во всем виноват безналичный расчет. Городская система "ЛеоКарт" позволяет ездить за 13 грн, оплата банковской картой — 15 грн, наличными у водителей билеты покупают только 7% пассажиров. Система позволяет безвозмездную пересадку в течение 40 минут с "ЛеоКартом", что стало прорывом в городской мобильности. Таким образом, средний тариф на проезд составляет 12,56 грн. При этом расходы растут постоянно.

Согласно расчетам транспортников, обоснованная цена поездки должна составить не менее 32,04 грн. Стоимость разложена по компонентам, из которых основные: топливо – 7,4 грн и зарплата – 12,6 грн.

В комунальному АТП-1 такую позицию поддерживают. А у ЛГС добавляют: в 2023 году средний тариф с учетом разных способов оплаты составил 17,5 грн. Но с уменьшением доли наличных денег и переходом к безналичным расчетам, средний тариф снизился. Ожидается, что уже в апреле город представит обновленную стоимость одноразового проезда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в одном из городов Украины льготники могут ездить бесплатно только по выходным и праздникам. Им эту опцию вернули с апреля.