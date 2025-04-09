Как украсить корзину на Пасху в патриотическом стиле: необычные идеи декора

Скоро Пасха, а значит самое время подумать о декоре пасхальной корзины

В преддверии светлого праздника Пасхи, который в 2025 году отмечается по новому церковному календарю 20 апреля, многие хозяйки задумываются о том, как украсить корзину. Есть много идей пасхального декора корзины, однако можно сделать это и в патриотическом стиле.

"Телеграф" расскажет, как красиво декорировать свою пасхальную корзину в сине-желтых цветах.

Идеи декора корзины на Пасху 2025

Крашенки и пасха

Одним из вариантов патриотической стилизации пасхальной корзины может стать украшение самой пасхи в цветах украинского флага. Выберите синюю и желтую глазурь для верхушки, или же на белой глазури сделайте декор из посыпки и кондитерских элементов декора в соответствующий цветах. И конечно крашенки — покрасьте их в синий и желтый цвет, не используя других.

Украшение цветами

Есть разные способы украсить пасхальную корзину, например, добавив в нее живые или искусственные цветы и зелень. Выберите живые цветы синих и желтых оттенков и прикрепите их к корзине. Отлично подойдут хризантемы, которые есть в разных оттенках. Также можно использовать искусственные цветочные композицие, которые можно купить в магазинах.

Ленточки и бантики

Украсить пасхальную корзину можно сине-желтыми ленточками, которыми можно окутать ручку корзины. Также из ленточек можно связать бантики на корзине, так будет даже интереснее. Можно обвить корзинку по контуру сине-желтой ленточкой или же просто установить в нее небольшой украинский флажок.

Вышиванка

Декорировать пасхальную корзину можно и элементами с украинской вышивкой. Это может быть вышитый платочек, которым прикрывают содержимое корзины. А может быть элемент декора по бокам корзины. Выглядит вышиванка в пасхальной корзине очень патриотично и стильно.

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