Забудете о луковой шелухе навсегда: три способы оригинально покрасить яйца к Пасхе

Есть три интересных способа, как покрасить яйца на Пасху

В 2025 году большой религиозный праздник восточного и западного обрядов Пасху будет отмечать 20 апреля. Традиционно в этот день верующие ходят в храмы с пасхальными корзинами, в которых несут святить продукты — пасочки, крашенки, мясо, молочные продукты, и прочее. Украинские хозяйки тщательно готовятся к празднику и не только сами пекут праздничную выпечку, но и красят яйца в разные цвета.

Есть много народных способов покрасить куриные яйца для пасхальной корзины, пишет nv.ua. Особенно популярным был способ варить их в луковой шелухе, получая насыщенный бордовый оттенок. Однако — луковая шелуха — это прошлый век. "Телеграф" расскажет о современных способах оригинально покрасить яйца к Пасхе 2025.

Три способа покрасить яйца к Пасхе

Фиолетовая капуста

Фиолетовую капусту можно использовать для покраски пасхальных яиц, они будут необычного синего или голубого оттенка и точно будут выделятся в корзине. Вам понадобится половинка кочана фиолетовой капусты — нарежьте ее мелко, положите в кастрюлю и залейте 2 литрами воды. Добавьте три столовые ложки уксуса и отправляйте на огонь. Когда капуста проварится час-полтора, вытащите мякоть и оставьте отвар остывать. Потом положите в него холодные отварные яйца и оставьте на несколько часов. Интенсивность цвета яиц будет зависеть от времени, которое они проведут в отваре.

Куркума

Еще один необычный способ покрасить яйца — с помощью пряности куркумы. В небольшую кастрюлю налейте около литра воды, положите три столовые ложки куркумы и хорошо перемешайте. Затем положите яйца в эту смесь и поставьте на огонь. Доведите до кипения и отварите 10-15 минут на слабом огне. После этого оставьте яйца остывать в этом отваре и получите красивые крашенки насыщенного желтого оттенка.

Чай каркаде

Покрасить яйца к Пасхе можно также с помощью чая каркаде, вы получите необычный оттенок ночного неба. Налейте в кастрюлю около литра воды, добавьте одну столовую ложку уксуса и одну ложку соли, перемешайте и положите в смесь яйца. Доведите до кипения и варите яйца в отваре около 10 минут. Оставьте яйца остывать в каркаде на 5-6 часов, потом достаньте и слегка смажьте растительным маслом для блеска.

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