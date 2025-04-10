Пенсионный фонд предупреждает: этим украинцам нужно обратиться лично, чтобы сохранить субсидию

Субсидии на коммунальные услуги: что изменится с мая и кому стоит позаботиться о документах уже сейчас

В апреле официально завершается отопительный сезон, а с 1 мая Пенсионный фонд Украины начинает назначение жилищных субсидий на новый период – до 30 апреля 2026 года. В большинстве случаев людям, уже получавшим субсидии ранее, их переназначат автоматически. Исключение, если изменился состав домохозяйства, имущественное положение, и накопились долги за коммуналку.

Пенсионный фонд отмечает — есть исключения. Некоторым категориям придется подать новое заявление и декларацию о доходах. Это касается тех, кто:

арендует жилье и сам платит за коммунальные услуги,

внутренне перемещенных лиц,

тех, у кого фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано.

Отдельная процедура для тех, кто претендует на помощь для приобретения твердого топлива или сжиженного газа. Их заявление подается раз в год.

Для расчета новых субсидий используют данные о доходе за третий и четвертый кварталы 2024 года, а пенсии — за март 2025 года. Подать документы можно:

через сервисный центр ПФУ, почтой, через портал электронных услуг, в ЦНАПе через "Действие".

Ранее Телеграф рассказывал, что в марте часть субсидий перечислили. Речь идет о тех семьях, в которых сильно изменился доход.