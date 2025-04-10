Пенсионный фонд предупреждает: этим украинцам нужно обратиться лично, чтобы сохранить субсидию
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Субсидии на коммунальные услуги: что изменится с мая и кому стоит позаботиться о документах уже сейчас
В апреле официально завершается отопительный сезон, а с 1 мая Пенсионный фонд Украины начинает назначение жилищных субсидий на новый период – до 30 апреля 2026 года. В большинстве случаев людям, уже получавшим субсидии ранее, их переназначат автоматически. Исключение, если изменился состав домохозяйства, имущественное положение, и накопились долги за коммуналку.
Пенсионный фонд отмечает — есть исключения. Некоторым категориям придется подать новое заявление и декларацию о доходах. Это касается тех, кто:
- арендует жилье и сам платит за коммунальные услуги,
- внутренне перемещенных лиц,
- тех, у кого фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано.
Отдельная процедура для тех, кто претендует на помощь для приобретения твердого топлива или сжиженного газа. Их заявление подается раз в год.
Для расчета новых субсидий используют данные о доходе за третий и четвертый кварталы 2024 года, а пенсии — за март 2025 года. Подать документы можно:
- через сервисный центр ПФУ,
- почтой,
- через портал электронных услуг,
- в ЦНАПе
- через "Действие".
Ранее Телеграф рассказывал, что в марте часть субсидий перечислили. Речь идет о тех семьях, в которых сильно изменился доход.