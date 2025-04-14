Эти породы известны своей силой: сколько в Украине стоят бойцовские собаки

Большинство из этих пород выводились как помощники-охранники и для охоты

Собаки большого размера обладают немалой силой. Не все владельцы ответственно относятся к воспитанию. Некоторые животные специально селекционируют и учат атаковать. Их часто используют не для охраны, а для участия в собачьих боях. Это нелегально, а животные могут погибнуть.

Такие породы традиционно называют бойцовскими. "Телеграф" расскажет о пяти сильных и выносливых породах собак, используемых для боев. Часть владельцев не справляется с этими собаками, поэтому их часто пытаются пристроить или отдать в приют.

Американский питбультерьер

Американский питбультерьер

Эта порода – следствие скрещения бульдогов и терьеров. Чрезвычайная физическая сила, решительность и выносливость сделали питбультерьеров лидерами среди собак, наиболее часто используемых в незаконных боях в США. В Украине эту породу можно приобрести по цене до 20 тысяч грн за породного цуцика с документами. Средняя цена — 7-10 тысяч грн.

Бордоский дог (Дого-де-Бордо)

Французская собака, история которой насчитывает сотни лет. В средние века этих собак брали на охоту, использовали в качестве охранников и даже в качестве боевых псов. Сегодня бордоский дог при правильном воспитании – сильная, но спокойная порода. Среди известных владельцев бордосов – футболист Лионель Месси. Это дорогая порода. В зависимости от родословной и других нюансов щенки стоят 35-70 тысяч гривен.

Американский стаффордширский терьер

Эту породу выводили в качестве универсального ассистента: пастуха, охранника и друга. Некоторые ее предки участвовали в собачьих боях, однако сам амстафф — умная, лояльная и преданная собака, которая при правильном воспитании не демонстрирует агрессию без причины. Щенки амстаффа с документами стоят от 24 до 40 тысяч грн, но можно найти питомца и гораздо дешевле.

Американский стаффордширский терьер

Аргентинский дог

Dogo argentino – одна из самых сильных охотничьих пород в мире. Выведен в Аргентине для охоты на кабанов, пум и даже ягуаров. Аргентинский дог может идти по следу часами, чтобы наконец самостоятельно вступить в схватку со зверем. Щенки стоят около 30-35 тысяч, взрослая собака – дешевле.

Аргентинский дог

булли кутта

Индийско-пакистанская порода, известная как одна из самых сильных в мире. На протяжении веков булли кутта использовали в качестве универсального бойца: для охраны, охоты и даже для столкновений с тиграми, львами и буйволами. В Украине щенков не продают, средняя цена в мире 300 до 1500 долларов США (12 000 – 61 000 грн).

Ранее "Телеграф" рассказывал о породах собак, которые возникли еще до нашей эры, однако успешно сохранились. Некоторые из них можно купить в Украине.