Собака на миллион долларов. Сколько стоит в Украине самая дорогая порода мира

Стоимость в Украине, рост, история — все, что нужно знать о гигантском псе из Гималаев

Пока в Украине самой дорогой собакой, которую продают на маркетплейсах, есть померанский шпиц, в мире ситуация другая. Самой дорогой породой считается тибетский мастиф.

Эта порода родом из Китая и Непала и в то же время является одной из самых больших в мире. Цена за такую собаку колеблется от 2000 долларов до нескольких миллионов. Еще недавно тибетские мастифы удерживали статус самой дорогой собаки, когда-либо проданной в мире. В 2014 году китайский бизнесмен заплатил 1,95 млн долларов США за щенка этой породы. В Украине такую собаку можно купить по цене до 2200 долларов. Самая низкая цена, найденная на маркетплейсах – 4000 грн. Это будет собака без документов, но с родословной. За щенка с полным пакетом документов в Киеве придется выложить от 89 000 грн.

Цена на щенков тибетского мастифа

Самый дешевый щенок тибетского мастифа в Украине

Что известно о породе

Тибетский мастиф – это очень большая собака, которая подходит не всем владельцам. Минимальный рост взрослого пса в холке – 66 см, для самки – 61 см. Вес такой собаки может доходить до 72 кг. Тибетский мастиф был выведен для охраны скота. На его Родине собак ценят за отличные защитные черты. У Далай-лама было восемь тибетских мастифов, которые охраняли его летнюю резиденцию в Норбулинке — по две собаки у каждого входа.

Недавно рекорд тибетского мастифа превзошли. Первую в своей породе собаку, гибрид волка и кавказской овчарки продали за 5,7 миллиона долларов, что сделало ее самой дорогой собакой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой тибетской породе собак, однако гораздо меньше. Тибетский спаниель также жил при монастырях, лаем предупреждая мастифов о приближении чужестранцев.