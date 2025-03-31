Собака, как у Далай-ламы: в Украине продают мини породу из Тибета

Эта порода появилась в Европе в 18 веке, а наибольшую популярность приобрела в скандинавских странах

Тибетские спаниели или тибби – не похожи на обычных охотничьих собак. На самом деле, они не принадлежат к спаниелям вообще. Эта порода родом из Тибета. Тибби держали при буддистских монастырях, где они исполняли роль сторожевых псов, несмотря на свой маленький размер.

Такую собаку с тысячелетней историей можно купить и в Украине. За €1500 до €3000 (6200 – 12 400 грн) можно забронировать щенка. Автор объявления обещает чистую родословную, подтвержденную документами, вакцинацию и хорошую генетику. Указано, что родители щенков весом чуть более 5 кг, а рост – 25 см в холке. Продают в Киеве.

Объявления о продаже щенков тибетского спаниеля

Что за порода тибетский спаниель

Тибетские спаниели являются издавна живущими при монастырях собаками, они даже могут научиться крутить молитвенный барабан. Тринадцатый Далай-лама имел несколько собак этой породы.

14-й Далай-лама и Епископальный епископ Уолтер Декантер Деннис с двумя тибетскими спаниелями

Тибетский спаниель следит за домом и обязательно сообщит о нежелательном госте — они это делали в монастырях. Они компактны – всего 25 см в холке, а весят до 7 кг.

Тибетские спаниели бывают разной окраски

Их шерсть средней длины, шелковистая и имеет густой подшерсток – минимальный уход и все, тибби выглядит великолепно. Живут тибетские спаниели долго – до 15 лет, адаптируются к любым условиям, главное – достаточное количество движения и внимания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самой дорогой породе собак, которую продают в Украине. За щенка просят до миллиона гривен.