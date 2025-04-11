Породы собак, возникшие еще до нашей эры. Сколько они стоят в Украине

Рядом с нами до сих пор живут четырехлапые друзья, чья история насчитывает тысячи лет

В Украине ценятся симпатичные пушистые щенки, однако многие заинтересованы в породе с историей. Собака сопровождала человека почти всю историю, а некоторые породы сохранились почти с первобытных времен.

Среди древнейших пород собак, в ходе исследования в 2004 году, ученые назвали по меньшей мере три, которые возникли еще до нашей эры. Это басенджи, салуки и чау-чау.

Басенджи

Это охотничья собака, история которой начинается в Конго, Африка в 1-2 тыс. годах до н. е. Остатки подобных собак находили в египетских пирамидах. Одна из особенностей породы – они не лают.

Басенджи

Цена на такую собаку немалая, от 14 до 90 тысяч гривен. Самые дорогие — либо трехцветные щенки, либо собака шоу-класса с документами и родословной. Средняя цена на такую породу — 20-25 тысяч грн.

Цена на щенков басенджи

Солуки

Или же персидская борзая. Охотничья собака, возникшая в ближневосточном регионе Плодородный полумесяц 3500 лет до н.э. Порода салуки появилась у кочевых арабов-бедуинов. Они считали этих собак священным подарком от Аллаха. Среди особенностей может разогнаться до 70 км/час.

Салуки, персидская борзая

В Украине пока щенка не купить, однако в соседней Польше собака с документами стоит 80-85 тысяч грн. Щенков без документов или метисов можно найти даже бесплатно.

Цена на щенков салуки

Чау-чау

Самая древняя порода в нашем перечне – чау-чау, возникшая в Монголии (Китай) 4000 г. до н. е. Чистокровность породы поддерживали в буддистских монастырях. Эту породу можно узнать не только по невероятной пушистости, но и по темно-фиолетовому языку.

Чау-чау с характерным фиолетовым языком

Щенок чау-чау в Украине стоит от 5 до 70 тысяч грн. Более высокая цена объясняется родословной, документами и особым кремовым цветом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в Украине стоит самая дорогая порода собак в мире. Эта порода – соседка чау-чау.