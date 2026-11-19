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После последних свидетельств генерала СБУ Сергея Дуки есть повод полагать, что операция "Карфаген" могла иметь совсем другую цель, чем нам демонстрируют в красивых фильмах НАБУ — написал в своем Фейсбуке политический эксперт Валентин Гайдай.

По словам Дуки, во время обысков в Офисе генпрокурора детективы НАБУ изъяли документы, содержащие сведения об оперативных разработках в отношении руководства антикоррупционных органов и ближайшего окружения главы САП Александра Клименко. Гайдай напомнил, что после этого экс-генпрокурор Руслан Кравченко обнародовал записи, касающиеся возможных коррупционных сделок в окружении Клименко.

"Возникает вполне закономерный вопрос: не были ли обыски в Генпрокуратуре попыткой получить доступ к опасным для руководства НАБУ и САП материалам, остановить расследование и предупредить его фигурантов? Если эта версия подтвердится, Карфаген может оказаться не просто громким антикоррупционным расследованием, а масштабной операцией прикрытия возможных преступлений в самой антикоррупционной системе", — считает Гайдай.

Эксперт добавляет: "Если те, кто должен разоблачать коррупцию, использовали свои полномочия для защиты собственного окружения от уголовного преследования, это уже может быть история о захвате контроля над правосудием. И она потребует отдельного расследования".