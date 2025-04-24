Лину Костенко и Бернара-Анри Леви наградят медалью Шептицкого "за преданность правде"

Лауреатами награды и медали имени Митрополита Андрея Шептицкого в 2025 году станут украинская поэтесса и писательница Лина Костенко, а также французский философ и кинорежиссер Бернар-Анри Леви.

В этом году церемония вручения награды запланирована на среду, 30 апреля, в Вашингтоне.

В 2025-м медаль имени Митрополита Шептицкого вручается "за признание бесстрашной преданности справедливости и правде".

Митрополит Андрей Шептицкий возглавлял Украинскую греко-католическую церковь с 1901 по 1944 годы. Еврейская община особенно чествует митрополита за то, что во времена Второй мировой войны он помог спасти жизни более 150 евреев, рискуя собственной жизнью. Шептицкий использовал сеть монастырей УГКЦ, чтобы прятать там еврейских детей. Открыто выступал против политики гитлеровской Германии, в письмах к Папе Римскому Пию XII писал о массовых убийствах, которые нацисты совершали на территории современной Украины. Предостерегал своих прихожан не участвовать в подобных зверствах: известным является его пастырское послание "Не убей" от 1942 года.

Вручение награды и медали имени Митрополита Андрея Шептицкого — это ежегодное событие, которому в 2012 году положила начало Еврейская конфедерация Украины. С 2013-го равноправным партнером в выборе и вручении награды стала негосударственная организация "Украинско-еврейская встреча".

Лауреатов объявят президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин и глава совета директоров "Украинско-еврейской встречи" Джеймс Константин Темертей.

Лина Костенко является выдающейся украинской поэтессой. Во времена советской власти ее произведения были запрещены из-за тем, которые она поднимала: защита человеческого достоинства и права наций на самоопределение. Она твердо стояла на защите идентичности и прав евреев, поляков, татар и других народов, пострадавших от тоталитарных систем. Ее произведения вдохновляют украинцев в их борьбе с российскими оккупантами. Лина Костенко всегда была голосом правды — одной из базовых ценностей, которых придерживался Митрополит Шептицкий.

Бернар-Анри Леви — французский философ, кинорежиссер, автор 49 книг и 9 фильмов. Леви является одним из самых выдающихся западных интеллектуалов в защите демократии. В 2014 году выступал перед участниками Революции Достоинства на Майдане Независимости в Киеве. Представлял президента Франции на 75-й годовщине чествования памяти жертв Бабьего Яра. Поддерживает украинский народ в его сопротивлении российской агрессии. Является автором трех документальных фильмов об Украине: "Почему Украина" (2022), "Слава Украине" (2023) и "Героям Слава" (2023). Его четвертый фильм об Украине — "Наша война" — появится летом 2025 года. Работа Леви согласуется с наследием морального мужества Митрополита Шептицкого, в частности в его защите прав человека и еврейского народа.

Церемония состоится в среду, 30 апреля, в Вашингтоне.

Когда: в 18:15 по вашингтонскому времени (в Украине это время уже будет 1:15 четверга, 1 мая).

Где: 1st St SE, Washington DC 20515, USA. U.S. Capitol Visitor Center, Room SVC 201-200.

Контакты: ioffe_inna@ukr.net тел./WhatsApp 380503823423, 972547243470

або annachernovaa@gmail.com тел./WhatsApp 380667855016

Прямая трансляция церемонии состоится на YouTube-каналі Еврейской конфедерации Украины и на YouTube-каналі Бориса Ложкина.

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