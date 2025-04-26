Упокой, Господи, их души: сильная молитва за умерших родных в поминальные дни

Нужно не только прочесть текст, но и пропустить его смысл через себя

После праздника Пасхи, на девятый день, в Украине начинаются поминальные дни, которые в народе называют Радоница (Проводы или Гробки). В этот день принято с теплотой в душе вспоминать умерших родных и близких, а также следует помолиться за упокой их души.

"Телеграф" поделился сильной традиционной молитвой, которую обязательно нужно прочитать в поминальные дни. И важно не только прочесть текст, но и пропустить его смысл через себя.

Молитва в поминальные дни о душах умерших

Умилосердись, Господи Иисусе Христе, над душами тех, которые уже за гробом, но еще нуждаются в очищении, чтобы в огне терпения и мучения была им возвращена одежда святости. Вспомни, Господи, что Ты для их искупления принял человеческое тело и стал одним из нас. Помилуй их плач и молитвы, которые возносят к Тебе, и отпусти им наказание их. А то, чего им недостает для постижения вечного счастья, дополни Твоими заслугами и заслугами Твоей Пресвятой Матери и всех святых. Подай им Твою спасительную руку и введи их в светлые места прохлады, отдыха и покоя.

Сильная молитва в поминальные дни, Фото: Freepik

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих [имена], родственников моих [имена], благодетелей моих [имена], и всех тех, кто положил жизнь свою за волю Украины [имена], и всех христиан, и всякую душу, которая почила и нуждается в Твоей милости, и прости им все вины их, свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное, и сотвори им вечную память. Аминь.

"Телеграф" писал ранее, как не разгневать души умерших в поминальные дни 2025. Есть семь народных примет.