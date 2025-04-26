Эти цветы лучше не нести на кладбище. Как составить букет на Поминальные дни

Для выбора композиций существует ряд правил

Поминальные дни в Украине наступают после Пасхи, в воскресенье, 27 апреля, украинцы пойдут на кладбища, чтобы молиться о душах умерших родственников, вспомнить времена, проведенные вместе. В знак памяти и любви, на места последнего упокоения близких несут цветы, причем искусственные цветы на кладбища приносить не стоит.

Какие цветы нельзя нести на кладбище

"Телеграф" рассказывает, как составить букет для кладбища — не все цветы и композиции будут уместны. Так, слишком яркие и пышно декорированные букеты не подходят.

Есть определенные правила выбора цветов и букетов для кладбища. Однако поминание тех, кто ушел от нас — глубоко личный момент, и ориентироваться надо, прежде всего, на собственные ощущения. Например, принести цветы, что любили умершие или те, которые что-то означают в отношениях с ними, либо ассоциируются с ушедшим, даже если это против правил.

Если есть трудности с выбором, существуют определенные моменты, на которые можно ориентироваться. Лучше выбрать спокойные сдержанные цвета, а если это букет, не брать в него более трех цветов. Цветы лучше выбирать холодных, сдержанных, строгих оттенков — белые, синие, фиолетовые, темно-красные, бордовые.

Также неуместно смотрятся на могилах пышные букеты в упаковке. Не подойдут и широкие ленты, лучше выбрать тоненькую черную ленту на стеблях.

Какие цветы и композиции не стоит нести на кладбище

пышные и объемные композиции, достаточно будет 4-8 цветков

букеты округлой формы — в ритуальной флористике приняты пирамидальные и ромбовидные композиции

яркие цветы и композиции — например, розовые розы или оранжевые гвоздики будут выглядеть неуместно

Как выбирать цветы на поминальные дни

Покупая цветы на поминальные дни, следует также позаботиться о том, чтобы они как можно дольше сохраняли красивый вид. Выбирать нужно те, которые не до конца раскрылись, упругие и без признаков увядания.

Какие цветы лучше всего принести на кладбище

Роза – универсальный вариант, сдержанный и торжественный цветок. Можно выбрать как классические розы с длинным стеблем, так и веточки с мелкими цветками.

Лилия или калы – лилия является символом чистоты, а калы считаются символом особой связи между людьми и верности.

Гладиолусы олицетворяют большую силу духа, а орхидеи – элегантность.

Что символизируют цветы

роза красная – страстная любовь;

роза розовая – дружба;

роза белая – чистота;

мак – утешение, а также символ павших на войне или ветеранов;

подсолнух – восхищение;

пион – исцеление;

ромашка – девственность;

гортензия – настойчивость;

гвоздика красная – яркость;

гвоздика розовая – благодарность;

гвоздика белая – воспоминание;

дельфиниум – чистота души.

Особенности выбора букетов для поминания мужчин и женщин

Ритуальные букеты для мужчин лучше всего сочинять в фиолетовых, оранжевых и ярко красных тонах. Также уместны будут синий и желтый, особенно если это букет для погибшего защитника.

Если чествуют память женщины, для букета выбирают светлые чистые оттенки. Хорошим решением будет принести любимые цветы усопшей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы подходят для того, чтобы посадить на могилах. Лучший вариант – сажать многолетние растения.