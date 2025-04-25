Молча уходить нельзя: что нужно сказать и сделать при выходе из кладбища

Завершая свой визит на кладбище, важно правильно попрощаться

На девятый день после Пасхи в Украине отмечается Радоница ("Проводы" или "Гробки"), когда верующие отправляются на кладбища, чтобы почтить память своих близких. Есть ряд запретов, которых следует придерживаться в эти дни, и не менее важным, является само поведение на кладбище.

"Телеграф" решил напомнить, как правильно поминать усопших и какие слова нужно говорить, покидая могилы родственников и при выходе из кладбища. Эти советы следует запомнить!

Что нужно сказать при выходе из кладбища

Во время посещения кладбища следует придерживаться определенных примет, в частности нужно знать, как правильно говорить с умершими. Когда придете на могилу, следует сказать такие слова: "Упокой, Боже, душу умершего и прости ему грехи свободные и несвободные".

Возле могилы нельзя громко разговаривать, смеяться, рассказывать о своих успехах, или наоборот, жаловаться на жизнь. В поминальные дни нужно теплыми словами вспоминать о своих родных, которые покинули этот мир, прочитать молитву и попросить Бога об упокоении души умерших.

После почтения памяти, уходя с могилы, нужно сказать "прощай" и ни в коем случае не говорить "до свидания". Согласно приметам, такая фраза может восприняться как желание поскорее оказаться среди мертвых. Молча уходить также нельзя, ведь это может оскорбить усопшего.

Что нужно сказать, уходя из кладбища, Фото: Freepik

Проходя могилы можно мысленно проговорить: "Пусть нам здоровится, а вам легко лежит!". Перед выходом за ворота скажите: "Вам Царствия Божия, а нам – к вам не спешить", после этого выйдите за территорию кладбища, повернитесь лицом к могилам и трижды перекреститесь. Таким образом, вы отдадите умершим дань уважения.

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