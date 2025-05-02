День Афанасия 2025: что нельзя делать сегодня, чтобы удача не сбежала от вашего дома

В этот день верующие соблюдают некоторые запреты

В эту пятницу, 2 мая, по новоюлианскому церковному календарю, верующие чтят память святого Анатасия Великого, архиепископа Александрийского. Скоро мы будем отмечать День жен-мироносиц.

Святитель Афанасий родился в 296 году в Александрии (Египет). В молодые годы он стал диаконом под руководством архиепископа Александра. После его смерти Афанасий стал архиепископом Александрийским.

За участие в Первом Вселенском соборе в Никее Афанасий подвергся преследованиям и пять раз покидал свою кафедру. Однако, несмотря на это, он продолжал писать богословские произведения, в частности "Слово против язычников" и "О воплощении Слова". Они стали классическими в христианской литературе.

Традиции и приметы 2 мая

Согласно народному календарю сегодня также отмечается день святых Бориса и Глеба. Этот день также носит название "Соловьиный". Считалось, что именно в этот день впервые весной поют соловьи.

жарко в этот день – еще долго будет хорошая погода;

день ветреный и холодный – ждите прохладного лета;

яркий закат — лето будет сухим и жарким;

услышали пение соловья в этот день — лето наступит рано.

Фото: freepik

Что нельзя делать 2 мая

отказывать в помощи – день надо посвятить милосердию;

одалживать кому-то деньги — удача отвернется от того, кто дает взаймы;

рассказывать кому-то свои сны — это приведет к неприятностям и отвратит удачу;

выносить мусор после заката — вместе с ним "вынесете" из дома благополучие.

Именины 2 мая

В этот день именины отмечают Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя.

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