День Афанасія 2025: що не можна робити сьогодні, щоб удача не втекла від вашої оселі
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В цей день віряни дотримуються деяких заборон
Цієї п’ятниці, 2 травня, за новоюліанським церковним календарем, віряни вшановують пам’ять святого Анатасія Великого, архієпископа Олександрійського. Незабаром ми відзначатимемо День дружин-мироносиць.
Святитель Афанасій народився у 296 році в Александрії (Єгипет). У молоді роки він став дияконом під проводом архієпископа Олександра. Після його смерті Афанасій став архієпископом Олександрійським.
За участь у Першому Вселенському собору в Нікеї Афанасій зазнав переслідувань і п’ять разів залишав свою кафедру. Однак попри це він продовжував писати богословські твори, зокрема "Слово проти язичників" та "Про втілення Слова". Вони стали класичними у християнській літературі.
Традиції та прикмети 2 травня
Згідно з народним календарем, сьогодні також відзначається день святих Бориса і Гліба. Цей день також носить назву "Солов’їний". Вважалося, що саме в цей день вперше за весну співають солов'ї.
- спекотно в цей день — ще довго буде гарна погода;
- день вітряний і холодний — чекайте на прохолодне літо;
- яскравий захід сонця — літо буде сухим і спекотним;
- почули спів солов'я в цей день — літо настане рано.
Що не можна робити 2 травня
- відмовляти в допомозі — день треба присвятити милосердю;
- позичати комусь гроші — удача відвернеться від того, хто дає в борг;
- розповідати комусь свої сни — це накличе неприємності та відверне удачу;
- виносити сміття після заходу сонця — разом із ним "винесете" з оселі добробут.
Іменини 2 травня
Цього дня іменини відзначають Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.
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