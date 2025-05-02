День Афанасія 2025: що не можна робити сьогодні, щоб удача не втекла від вашої оселі

В цей день віряни дотримуються деяких заборон

Цієї п’ятниці, 2 травня, за новоюліанським церковним календарем, віряни вшановують пам’ять святого Анатасія Великого, архієпископа Олександрійського. Незабаром ми відзначатимемо День дружин-мироносиць.

Святитель Афанасій народився у 296 році в Александрії (Єгипет). У молоді роки він став дияконом під проводом архієпископа Олександра. Після його смерті Афанасій став архієпископом Олександрійським.

За участь у Першому Вселенському собору в Нікеї Афанасій зазнав переслідувань і п’ять разів залишав свою кафедру. Однак попри це він продовжував писати богословські твори, зокрема "Слово проти язичників" та "Про втілення Слова". Вони стали класичними у християнській літературі.

Традиції та прикмети 2 травня

Згідно з народним календарем, сьогодні також відзначається день святих Бориса і Гліба. Цей день також носить назву "Солов’їний". Вважалося, що саме в цей день вперше за весну співають солов'ї.

спекотно в цей день — ще довго буде гарна погода;

день вітряний і холодний — чекайте на прохолодне літо;

яскравий захід сонця — літо буде сухим і спекотним;

почули спів солов'я в цей день — літо настане рано.

Фото: freepik

Що не можна робити 2 травня

відмовляти в допомозі — день треба присвятити милосердю;

позичати комусь гроші — удача відвернеться від того, хто дає в борг;

розповідати комусь свої сни — це накличе неприємності та відверне удачу;

виносити сміття після заходу сонця — разом із ним "винесете" з оселі добробут.

Іменини 2 травня

Цього дня іменини відзначають Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.

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