День победы над нацизмом 8 мая: яркие памятные открытки и поздравления своими словами

Это важное событие напоминает о героизме украинского народа и его вкладе в борьбу с нацизмом

День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов — официальный государственный праздник в Украине, который ежегодно отмечается 8 мая. Он был учрежден Верховной Радой Украины 29 мая 2023 года, заменив прежнюю дату — 9 мая, который совпадает с советским Днем Победы.

Дни памяти, примирения и Победы над нацизмом напоминают нам о страшной трагедии, которую пережил наш народ — Украина заплатила за это огромную цену: с 1939 по 1945 годы наша страна потеряла около 8 миллионов жизней.

8 и 9 мая особенно важно вспоминать героизм ветеранов, сражавшихся на фронтах Второй мировой, и тех, кто был в тылу, спасал жизни в нечеловеческих условиях и приближал мир, который в 2014 году нарушила российская агрессия.

"Телеграф" приготовил красивые памятные открытки и картинки, а также поздравления своими словами. Вы можете отправить их по мессенджеру или социальной сети своим родным и близким друзьям.

День, когда слов не хватает и эмоции переполняют до слез, когда сердце сжимается при упоминании о великих событиях, о великой победе! Хочется пожелать светлого спокойного неба и чтобы память сохраняла важность этого дня!

С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы вдохновляет сердца и ведет вперед — к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живет в мире, а о войнах напоминает только в этот день.

Вечная и светлая память украинским воинам, отдавшим свою жизнь во Второй мировой войне. Помним их подвиг и все злодеяния гитлеровского режима. Молимся о наших военных, которые борются с русским нацизмом.

С Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой! История свидетельствует: наш народ — непобедим! Слава защитникам Украины разных времен! Слава Украине!

Христиане 8 мая вспоминают важного святого. "Телеграф" писал, что нельзя делать сегодня в день Иоанна Богослова.