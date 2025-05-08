День перемоги над нацизмом 8 травня: яскраві пам’ятні листівки і привітання своїми словами

Ця важлива подія нагадує про героїзм українського народу і його внесок у боротьбу з нацизмом

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років – офіційне державне свято в Україні, яке щорічно відзначається 8 травня. Його було започатковано Верховною Радою України 29 травня 2023 року, замінивши колишню дату — 9 травня, який збігається з радянським Днем Перемоги.

Дні пам’яті, примирення та Перемоги над нацизмом нагадують нам про страшну трагедію, яку пережив наш народ — Україна заплатила за це величезну ціну: з 1939 до 1945 роки наша країна втратила близько 8 мільйонів життів.

8 і 9 травня особливо важливо згадувати героїзм ветеранів, які билися на фронтах Другої світової, і тих, хто був у тилу, рятував життя в нелюдських умовах і наближав мир, який 2014 року порушила російська агресія.

"Телеграф" приготував красиві пам’ятні листівки та картинки, а також привітання своїми словами. Ви можете надіслати їх по месенджеру або соціальній мережі своїм рідним та близьким друзям.

День, коли слів не вистачає, і емоції переповнюють до сліз, коли серце стискається при згадці про великі події, велику перемогу! Хочеться побажати світлого спокійного неба та щоб пам’ять зберігала важливість цього дня!

З Днем Перемоги! Нехай мужність та героїзм цього великого свята ніколи й ніким не забуваються. Нехай дух перемоги надихає серця і веде вперед — до нових подвигів, успіхів та здобутків. І нехай увесь світ завжди живе у мирі, а про війни нагадує лише цей день.

Вічна та світла пам’ять українським воїнам, які віддали своє життя у Другій світовій війні. Пам’ятаємо їхній подвиг і всі злочини гітлерівського режиму. Молимося за наших військових, які борються з російським нацизмом.

З Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій! Історія свідчить: наш народ – непереможний! Слава захисникам України різних часів! Слава Україні!

Християни 8 травня згадують важливого святого. "Телеграф" писав, що не можна робити сьогодні в день Іоанна Богослова.