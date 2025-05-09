Был симпатичным юным парнем с темной шевелюрой

Кардинал Роберт Прево 8 мая 2025 года был избран первым понтификом, который родился в США, и будет известен как Папа Лев XIV. О нем много общей информации, однако далеко не все знают, из какой он семьи и каким был в молодости.

69-летний уроженец Чикаго вступил в должность 267-го Папы Римского на балконе собора Святого Петра в четверг вечером, обратившись к тысячам католиков со словами: "Мир вам всем". "Телеграф" рассказывает, кем был Лев XIV до своего папства.

Настоящий Роберт Фрэнсис Прево

Родился 14 сентября 1955 года в рабочем пригороде Чикаго, штат Иллинойс, США. Родителями Роберта были Луис Мариус Прево и Милдред Мартинес.

Роберт Прево во втором классе в 1962 году. Фото: nypost.com

Отец понтифика был уроженцем Чикаго испанского происхождения. Он — ветеран ВМС времен Второй мировой, имел звания лейтенанта, после войны работал педагогом в государственной школе, пишет New York Post. Мама понтифика была библиотекарем и набожной католичкой. Новый Папа Римский вырос вместе с двумя братьями — Луисом Мартином и Джоном Джозефом.

Прево был воспитан так, чтобы свободно говорить на разных языках с раннего возраста: он владеет английским, испанским, итальянским, французским и португальским языками, а также может читать на латыни и немецком языке.

Роберт никогда не был женат — он принял обет безбрачия при вступлении в Орден Святого Августина в 1977 году, в возрасте 22 лет. До этого получил степень по математике в Университете Вилланова — католической школе за пределами Филадельфии.

Прево в своем выпускном альбоме колледжа за 1977 год в Вилланове. Фото: nypost.com

Папа Римский Лев XIV в молодости. Фото: Midwest Augustinian

В 30 лет (1985 год) Прево переехал в Перу, где служил местным пастором и учителем в Трухильо. Спустя 10 лет вернулся в Америку, где его избрали главой Августинской провинции Чикаго.

Прево приветствует Папу Иоанна Павла II. Фото: Midwest Augustinian

Роберт в колледже Вилланова в 2000 году. Фото: Villanova College

В 2013 году Папа Франциск назначил Прево епископом епархии Чиклайо — беднейшего анклава Перу. В 2015 году стал гражданином Перу. В 2023 году Франциск назначил Прево кардиналом, а затем призвал его в Ватикан возглавить Епископскую епархию — влиятельную должность, которая контролирует проверку, отбор и назначение епископов по всему миру.

Прево сидит напротив Папы Франциска за столом в Ватикане. Фото: VATICAN MEDIA

Напомним, что перед избранием нового Папы в Ватикане в сети распространились мемы среди украинцев. Смеялись не только над "белым дымом".