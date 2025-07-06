Дом, в котором вырос Папа Римский Лев XIV, продали: как он выглядит, кто его купил и кто был против покупки

Дом имеет площадь примерно 100 квадратных метров

Дом, в котором вырос Папа Римский Лев XIV выставили на продажу. Его купили власти города, но покупка вызвала ожесточенные споры.

Об этом пишет New York Post. Дом новоиспеченного Папы находится в Долтоне, что на юге от Чикаго. Он имеет площадь примерно 100 квадратных метров и был куплен его родителями в ипотеку в 1949 году.

Изначально дом с тремя спальнями, в котором вырос Лев XIV, был выставлен на продажу 5 мая за 245 957 долларов, но был быстро снят после его избрания Папой. Затем он был выставлен на аукцион, но домовладелец решил продать его без аукциона Совету деревни Долтон.

Дом, в котором вырос Папа Римский Лев XIV. Фото: Getty

И вчера вечером на специальном заседании Совет единогласно проголосовал за одобрение покупки дома. Окончательная цена не разглашается, но Берт Одельсон, организовавший сделку, сказал, что она "значительно ниже той, которую они ожидали получить".

Издание отмечает, что дома, в которых выросли бывшие папы, стали музеями и местами паломничества, привлекая тысячи туристов. И туристы уже стекаются в дом в Долтоне.

Дом, в котором вырос Папа Римский Лев XIV. Фото: Getty

Власти оценивают покупку позитивно и называют её "исторической" с надеждой на то, что она даст толчок развитию городка. Однако некоторые местные жители смотрят на это скептически. Дело в том, что за последние годы Долтон столкнулся с потерей рабочих мест на производстве.

Одна из жительниц, Мэри Авент, усомнилась в решении совета купить недвижимость и в том, как они будут платить за ее содержание. Она сказала: "Покупка резиденции папы — это достойно восхищения, но в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, есть ли у нас деньги? И даже если есть, есть что-то, называемое содержанием".

"По моему мнению, дом — это сутенер, потому что он требует денег каждый день", — сказала она.

Дом, в котором вырос Папа Римский Лев XIV. Фото: Getty

Другие жители подняли вопросы о финансировании базовой городской инфраструктуры, включая канализацию, витрины и дороги.

Напомним, ранее мы писали о том, что Папа Лев XIV высказался о переговорах о мире и предложил помощь.