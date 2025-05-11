С праздником, дорогая! Красочные открытки и картинки для поздравления с Днем матери

Обязательно отправьте маме поздравительную картинку

Каждый год во второе воскресенье мая в Украине и во многих странах мира отмечают День матери. В этом году этот праздник приходится на 11 мая. И хотя выходного в этот день не будет, это одно из самых светлых и искренних событий и хороший повод поздравить тех, кто подарил нам жизнь и заботится о нас даже во взрослом возрасте.

Сейчас во время полномасштабного вторжения мы как никогда понимаем ценность любви, поддержки и заботы наших мам. Они — волонтеры, военные, врачи, учительницы, воспитательницы, предприниматели. Они держат на своих хрупких плечах не только своих детей, а целую страну, но остаются внимательными и сильными.

Быть благодарными своей маме нужно не только в праздник, а каждый день. Однако именно День матери — прекрасный случай сказать ей теплые слова уделить ей внимание и напомнить, как сильно вы ее любите.

Для этого "Телеграф" подготовил для вас самые красивые открытки и картинки, чтобы вы могли послать своей маме в праздник. Красочная картинка в соцсетях поднимет ей настроение еще с утра, даже если вы находитесь на расстоянии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных и праздников будет у украинцев в мае. Мы подготовили для вас календарь важных событий последнего месяца этой весной.