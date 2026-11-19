Столичные ТЭЦ, несмотря на российские удары, продолжают подавать тепло в дома

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Троещина должна пройти зиму 2026–2027 годов без критических перебоев с отоплением, если Киев вовремя подготовит резервные источники тепла. В Киевсовете рассчитывают завершить работы до конца года.

Депутаты Киевсовета рассказали о резервном теплоснабжении "Телеграфу". Детальнее читайте в материале "Троещина не замерзнет, – в Киевсовете рассказали о плане Б по свету, теплу и воде".

Какой резерв готовят для Троещины

Троещину отапливает ТЭЦ-6, и жилмассив считается самым уязвимым участком в зоне её теплоснабжения. Для всей этой зоны город предусмотрел 700 МВт резервной тепловой мощности. Резервная схема Киева включает строительство блочно-модульных котельных, реконструкцию старых и усиление действующих объектов когенерационными установками.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Пётр Пантелеев говорит, что резервная схема рассчитана примерно на половину столицы. Первые объекты должны быть готовы заменить основные источники тепла к концу 2026 года, а строительство ещё трёх продолжится в 2027-м.

Для больниц и школ город уже использует мобильные котельные. По словам Пантелеева, в распоряжении Киева есть 69 котельных на колёсном ходу и ещё 10 установок, которые можно перевозить и размещать стационарно.

Мобильные котельные уже используют для обогрева киевских школ и больниц Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Если мы успеем по срокам, то таких ситуаций не должно повториться. Но утверждать что-либо на 100% трудно, ведь война продолжается и разрушения продолжаются. Надеюсь, что принятые меры позволят нам пройти зиму без таких критических ситуаций, как в прошлом году", – сказала депутат Киевсовета от фракции "Голос" Зоя Ярош.

Почему новые котельные не заменят ТЭЦ сразу

Киевскую систему теплоснабжения строили вокруг крупных ТЭЦ: они давали городу дешёвый теплоноситель и одновременно вырабатывали электричество. После многочисленных ударов столичные ТЭЦ перестали производить электроэнергию. Ремонт и защита станций стали основой плана устойчивости, но депутаты расходятся в оценке того, насколько оправданным был этот выбор.

"Львиная часть плана устойчивости касалась именно восстановления ТЭЦ. Это ставит вопрос о параметрах выполнения плана устойчивости. План устойчивости в этой части выполнен? Выполнен. Были ли ТЭЦ разрушены и потеряли возможность выполнять свою функцию? Потеряли. Выполнен ли тогда план устойчивости? Это вопрос рациональности распределения средств. За эти средства можно было бы поставить сотни мобильных укрытий в Киеве", – сказал депутат Киевсовета от фракции "Европейская солидарность", член временной контрольной комиссии Леонид Емец.

Ярош объяснила, что ремонт ТЭЦ был нужен, чтобы выиграть время на перестройку сетей. К новым источникам тепла приходится подводить газ, подключать их к тепловым и электрическим сетям. Даже когенерационной установке, которая сама вырабатывает электричество, для запуска нужно питание.

"Потому перестройка всех инженерных сетей это достаточно не скоро. И восстанавливать ТЭЦ было необходимо, чтобы у нас было время на такую перестройку. И сегодня где существуют все самые проблемные места поставки тепла от ТЭЦ, там делается резервирование", – объясняет Ярош.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве резервное питание насосов удалось обеспечить только на Оболони, а в других районах работы продолжаются. Часть крупных водопроводных и канализационных насосных станций до сих пор остается без генераторов.