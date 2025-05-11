Зі святом, люба! Барвисті листівки та картинки для привітання з Днем матері

Обов'язково надішліть мамі вітальну картинку

Щороку у другу неділю травня в Україні та багатьох країнах світу відзначають День матері. Цьогоріч це свято припадає на 11 травня. І хоч вихідного в цей день не буде, це одна із найсвітліших та найщиріших подій і гарний привід привітати тих, хто подарував нам життя і піклується про нас навіть у дорослому віці.

Зараз, під час повномасштабного вторгнення, ми як ніколи розуміємо цінність любові, підтримки та турботи наших мам. Вони — волонтерки, військові, лікарки, вчительки, виховательки, підприємниці. Вони тримають на своїх тендітних плечах не тільки своїх дітей, а цілу країну, але залишаються лагідними, уважними і сильними.

Бути вдячними своїй мамі треба не лише у свято, а кожного дня. Однак саме День матері — прекрасна нагода сказати неньці теплі слова приділити їй увагу і нагадати, як сильно ви її любите.

Для цього "Телеграф" підготував для вас найкрасивіші листівки та картинки, щоб ви могли надіслати своїй мамі у свято. Барвиста картинка у соцмережах підійме їй настрій ще зранку, навіть якщо ви знаходитеся на відстані.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки вихідних та свят буде в українців у травні. Ми підготували для вас календар важливих подій останнього місяця цієї весни.