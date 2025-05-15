Поздравления с Днем семьи: теплые картинки для родных и близких

Поздравьте родных теплыми картинками

В четверг, 15 мая, отмечают трогательный и радостный праздник — День семьи. В этот день люди собираются семьями, говорят друг другу слова любви и проводят время вместе.

День семьи на официальном уровне ввела Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году. В 2011 году тогдашний президент Виктор Янукович установил День семьи 8 июля как в России. Поэтому некоторое время в Украине отметили семейный праздник в один день со страной-оккупанта.

Когда Россия полномасштабно напала на Украину, возник вопрос, чтобы полностью отделиться от нее, в том числе и в культурном пространстве. Так, в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский установил День семьи с празднованием 15 мая.

Семья – это важнейшие люди в жизни каждого человека. Это та среда, где всегда поддерживают, поймут, дадут советы и примут такой, как ты есть.

День семьи – это хороший повод поблагодарить родных за тепло и заботу. В этот праздник вы можете обменяться подарками, посмотреть старые фото, приготовить любимые блюда и устроить совместную прогулку.

Также хорошей идеей будет поздравить родных с Днем семьи картинками и открытками, которые подготовил "Телеграф". Отправляйте их близким людям в Messenger, Viber, SMS или другим удобным способом.

Картинки с Днем семьи 2025

С Днем семьи

Поздравления с Днем семьи

Картинка с Днем семьи

Поздравьте родных с Днем семьи

Поздравления с Днем семьи

С Днем семьи

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