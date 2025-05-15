Привітання з Днем сім'ї: теплі картинки для рідних і близьких

Привітайте рідних теплими картинками

У четвер, 15 травня, відзначають зворушливе та радісне свято — День сім'ї. У цей день люди збираються родинами, кажуть одне одному слова любові та проводять час разом.

День сім'ї на офіційному рівні запровадила Генеральна Асамблея ООН у 1993 році. У 2011 році тодішній президент Віктор Янукович встановив День родини 8 липня, як у Росії. Тож певний час в Україні відзначили родинне свято в один день з країною-окупанткою.

Коли Росія повномасштабно напала на Україну, постало питання, аби повністю відмежуватися від неї. Так у 2023 році президент України Володимир Зеленський встановив День сім'ї зі святкуванням 15 травня.

Сім'я — це найважливіші люди у житті кожної людини. Це те середовище, де завжди підтримують, зрозуміють, дадуть поради та приймуть таким, як ти є.

День сім'ї — це гарний привід подякувати рідним за тепло і турботу. У це свято ви можете обмінятися подарунками, переглянути старі фото, приготувати улюблені страви та влаштувати спільну прогулянку.

Також хорошою ідеєю буде привітати рідних із Днем сім'ї картинками та листівками, які підготував "Телеграф". Надсилайте їх найближчим людям у Messenger, Viber, SMS чи іншим зручним способом.

Картинки з Днем сім'ї 2025

З Днем родини!

Вітання з Днем сім'ї

З Днем сім'ї

Вітаємо вас із Днем сім'ї

Привітайте рідних з теплим святом

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