Всегда будет выглядеть, как щенок. В Украине продают микро-собаку за немалые деньги

Максимальный вес взрослой особи 2 кг

Сейчас в Украине много разных пород собак, однако популярность набирают микро-животные. К примеру, йоркширские терьеры Baby Face, стоимость которых стартует от 14 тысяч.

Соответствующее объявление в сети разместил заводчик, занимающийся разведением этой породы. Однако в объявлении и тексте указаны две разные цены, а именно 14 тысяч долларов и гривен.

Если маленький щенок действительно стоит 14 тысяч долларов, то в гривнах это более 530 тысяч. Однако средняя стоимость этой породы на рынке составляет от 14 до 100 тысяч грн. Цена зависит от родителей и наличия у них наград.

Особенностью породы бэби фейс есть то, что такие собаки вырастают максимум до 2 кг. На протяжении жизни они сохраняют детские черты морды из-за укороченной морды, узко поставленных глаз и высоко расположенных ушей. Фактически взрослая версия йорка беби фейс очень похожа на щенка оригинальной породы. Благодаря малому весу и детским чертам эта порода стала очень популярной.

В объявлении указано, что щенка мальчика продают за 14 тысяч гривен, а девочку — за 16 тысяч гривен. Животные вакцинированы, имеют чипы и ветпаспорт. В комплекте с щенками идет несколько пеленок, одежда и корм. Кстати, кормят этих животных только премиальным кормом высочайшего качества.

Добавим, что, несмотря на миловидный вид и малый вес, животные могут иметь немало проблем со здоровьем. Ведь генетические изменения, повлиявшие на размер, повлияли и на предрасположенность к появлению болезней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не так с обязательной регистрацией собак и почему ее критикуют.