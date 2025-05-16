Скандал в храме в Броварах: бесследно исчезли собаки, которые жили при церкви

В руководстве церкви постоянно издают новую версию исчезновения животных

В Броварах разгорелся скандал вокруг храма святых апостолов Петра и Павла. Волонтеры и посетители церкви заявили об исчезновении трех собак, которые более семи лет жили на церковном дворе и находились на попечении общины.

Об этом сообщила зоозащитница в Facebook. По ее словам, после смены руководства храма новые священнослужители решили избавиться от животных, не предоставив возможности найти им новые дома.

"В Броварах, на территории церкви Петра и Павла, более 7 лет жили собачки Алиса, Герда и Малышка, которых еще щенками подбросили в храм. С разрешения работников церкви они остались охранять территорию. Лечение, операции, стерилизация, ежедневное кормление, вакцины — все это было проведено собакам благодаря волонтерам, неравнодушным людям и работникам церкви", — говорится в публикации.

Однако ситуация изменилась после смены руководства церкви, будто новые священники решили избавиться от собак.

"Без предупреждения, без шанса найти им достойный дом. Почти 2 недели мы пытались выяснить у священников Леонтия и Дмитрия, где находятся собаки, но конкретного ответа мы до сих пор не услышали", — сообщает женщина.

Сначала, по словам волонтеров, один из священников заявил, что его якобы укусила собака, поэтому животных отправили в приют. Однако никаких доказательств этого не предоставили, как и адреса самого убежища.

Впоследствии появилась другая версия – собак отдали на предприятие вблизи Чернигова. Активисты проехали более 75 км в указанном направлении, но никаких следов животных не нашли.

Последняя версия, которую сообщил священник, якобы одну из собак забрал случайный мужчина. Контакты, детали или хотя бы описание этого лица церковник не предоставил.

На территории храма осталась только одна собака — Герда, которая испуганно прячется в норе и не идет на контакт.

"Мы просим несколько дней, чтобы официально выловить Герду, которая уже не идет на контакт", — отмечает зоозащитница.

Также она добавила, что все разговоры со священниками были записаны для дальнейшего расследования.

Ситуация получила широкую огласку в соцсетях. Пользователи возмущены таким безразличием и жестоким отношением к животным.

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