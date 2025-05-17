Завжди виглядатиме, як цуценя. В Україні продають мікрособаку за чималі гроші

Максимальна вага дорослої особини 2 кг

Наразі в Україні є чимало різних порід собак, однак популярності набирають мікротварини. До прикладу, йоркширські тер'єри Baby Face, вартість яких стартує від 14 тисяч.

Відповідне оголошення у мережі розмістив заводчик, що займається розведення цієї породи. Однак в оголошені та тексті вказано дві різні ціни, а саме 14 тисяч доларів та гривень.

Якщо маленьке цуценя дійсно коштує 14 тисяч доларів, то в гривнях це понад 530 тисяч. Проте середня вартість цієї породи на ринку від 14 до 100 тисяч грн. Ціна залежить від батьків та наявності у них нагород.

Особливістю породи Бебі фейс є те, що такі собаки виростають максимум до 2 кг. Протягом усього життя вони зберігають дитячі риси морди через вкорочену морду, вузько поставлені очі та високо розміщені вуха. Фактично доросла версія йорка бебі фейс дуже схожа на цуценя оригінальної породи. Завдяки малій вазі та дитячим рисам ця порода стала дуже популярною.

В оголошені вказано, що цуценя хлопчика продають за 14 тисяч грн, а дівчинку — за 16 тисяч грн. Тварини вакциновані, мають чіпи та ветпаспорт. У комплекті до цуценят йде кілька пелюшок, одяг та корм. До речі, годують цих тварин лише преміальним кормом найвищої якості.

Додамо, що попри миловидний вигляд та малу вагу, тварин можуть мати чимало проблем зі здоров'ям. Адже генетичні зміни, які вплинули на розмір, вплинули і на схильність до появи хвороб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не так з обов'язковою реєстрацією собак і чому її критикують.