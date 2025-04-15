Необычный любимец: голые перуанские собаки появились в Украине

Эта порода редкая

На украинском рынке домашних животных появилось редкое предложение – перуанская голая собака, известная также как "орхидея инков". Эта порода имеет необычную внешность и уникальна.

Перуанская голая собака принадлежит к древнейшим породам мира. Стоимость такого четырехлапого друга стартует от 150 долларов, сообщают продавцы на площадке по продажам.

Предлагаемые к продаже щенки родились 3 декабря 2024 года. Они нуждаются в особом уходе и ответственных хозяевах.

Особенностью породы является отсутствие шерсти у большинства представителей, хотя существуют и разновидности с шерстяным покровом. Их кожа теплая на ощупь и имеет бархатистую текстуру. Порода представлена в трех размерах: малом, среднем и большом, что позволяет потенциальным владельцам выбрать наиболее удобный вариант.

Эти собаки прекрасно приспособлены к квартирному содержанию, но совершенно не подходят для жизни на улице из-за особенностей телосложения.

Перуанские голые собаки обладают высоким уровнем интеллекта и легко обучаются новым командам. Они чрезвычайно преданы своим хозяевам и могут защищать в случае опасности "до последнего вздоха". Важным преимуществом для аллергиков является то, что порода считается гипоаллергенной из-за отсутствия линьки.

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