На жару не рассчитывайте: какой погоды ожидать на выходных

Будет плюсовая температура, но природное явление испортит вам планы

Погода в Украине сейчас теплая, особенных осадков нет. Однако в выходные есть вероятность дождей с грозами.

"Телеграф" расскажет, какая будет погода. Речь идет о 24 та 25 мая.

Погода в Украине 24 мая

По данным метеорологического сайта 24 мая в Украине ожидается переменная погода с разными погодными условиями в зависимости от региона. Как показывает карта осадков Ventusky, наиболее интенсивные дожди могут охватить западные области и частично центр страны. Особенно осадки ожидаются в районе Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областей, а также частично захватят северо-западную часть страны.

Возможность осадков в Украине 24 мая

Прогнозируется гроза, простирающаяся с северо-востока на юго-запад через центральные области. Большая вероятность гроз наблюдается в районе Черкасской, Кировоградской и частично Киевской областей.

А вот по данным Украинского гидрометеорологического центра, 24 мая в отличие от данных Ventusky, официальный метеорологический центр не прогнозирует значительную грозовую активность, ограничиваясь прогнозом дождя и переменной облачности.

Температурный режим 24 мая демонстрирует четкий градиент с запада на восток. На западе будет прохладнее: во Львове ожидается +7, в Тернополе +9, в Черновцах +11. Центральные регионы будут умеренную температуру: Киев +19, Житомир +15, Черкассы +19. Теплее всего будет на востоке и юге страны, где температура будет достигать +20-21. В Харькове ожидается +20, в Одессе температура составит +16 градусов тепла.

Погода в Украине 25 мая

По данным сайта Ventusky, в воскресенье, 25 мая, в Украине ожидаются сильные осадки. На карте отчетливо видны зоны осадков, обозначенные цветными пятнами, простирающимися через центральную и южную части страны.

Ожидаются осадки в районах юго-западной Украины, где на карте видны ярко-желтые и зеленые зоны. Это свидетельствует о дождях.

Возможны осадки в Украине 25 мая

Также в воскресенье, 25 мая, Ventusky прогнозирует грозу. Явление может быть в юго-западном регионе и вдоль центральной полосы страны.

Грозы в Украине 25 мая

В западных регионах Украины ожидается холодная погода с температурой 9-12 градусов тепла. В центральной части страны температура будет умеренной и составит 16-18 тепла. Восточные области будут значительно теплее с показателями от +19 до +21 градусов тепла. На юге Украины будет теплая погода с температурой 17-21 градусов. Теплее всего будет на юго-востоке, где термометры будут показывать до +21. Северные регионы будут иметь умеренные температуры около 11-19 градусов тепла.

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