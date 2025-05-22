Рискуете потерять связь с родными: что категорически запрещено делать 22 мая

В этот день стоит соблюсти некоторые запреты

В этот четверг, 22 мая, православные христиане и греко-католики чтят память святого мученика Василиска Команского. До перехода Православной церкви Украины (ВЦУ) на новый календарь этот праздник приходился на 4 июня.

Святой Василиск был племянником святого великомученика Теодора Тирона. Он был предан христианству, за что подвергся преследованиям и притеснениям от язычников.

Его много раз пытали, но Василиск все переносил с достоинством. Мученика казнили мечом. Останки святого похоронены в Команах. Над его могилой был построен храм, где происходили исцеления.

Традиции и приметы 22 мая

Считалось, что в этот день к молитве чувствительны вода и земля. Утром хозяйки выносили на улицу хлеб и воду — таким образом благодарили святых и просили об щедром урожае. Также в этот день завершались работы в поле.

зацветшая рябина — ждите ранней осени;

идет дождь – будет хороший урожай;

громко квакают лягушки – будет щедрый урожай овса.

Фото: freepik

Что нельзя делать 22 мая

ругаться, конфликтовать – может надолго потерять связь с родными;

работать в земле, особенно что-то сеять, копать – земля в этот день должна отдохнуть;

игнорировать молитву – в этот день следует укреплять свою веру.

Именины 22 мая

В этот день именины празднуют Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков, София.

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