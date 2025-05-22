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Рискуете потерять связь с родными: что категорически запрещено делать 22 мая

Автор
Наталья Дума
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Какой праздник 22 мая 2025 — День памяти мученика Василиска
Какой праздник 22 мая 2025 — День памяти мученика Василиска. Фото Freepik

В этот день стоит соблюсти некоторые запреты

В этот четверг, 22 мая, православные христиане и греко-католики чтят память святого мученика Василиска Команского. До перехода Православной церкви Украины (ВЦУ) на новый календарь этот праздник приходился на 4 июня.

Святой Василиск был племянником святого великомученика Теодора Тирона. Он был предан христианству, за что подвергся преследованиям и притеснениям от язычников.

Его много раз пытали, но Василиск все переносил с достоинством. Мученика казнили мечом. Останки святого похоронены в Команах. Над его могилой был построен храм, где происходили исцеления.

Традиции и приметы 22 мая

Считалось, что в этот день к молитве чувствительны вода и земля. Утром хозяйки выносили на улицу хлеб и воду — таким образом благодарили святых и просили об щедром урожае. Также в этот день завершались работы в поле.

  • зацветшая рябина — ждите ранней осени;
  • идет дождь – будет хороший урожай;
  • громко квакают лягушки – будет щедрый урожай овса.
Фото: freepik

Что нельзя делать 22 мая

  • ругаться, конфликтовать – может надолго потерять связь с родными;
  • работать в земле, особенно что-то сеять, копать – земля в этот день должна отдохнуть;
  • игнорировать молитву – в этот день следует укреплять свою веру.

Именины 22 мая

В этот день именины празднуют Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков, София.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается Троица в 2025 году. Мы назвали дату и рассказали историю этого праздника.

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#Запреты #Народные приметы #Церковный праздник