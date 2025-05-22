Ризикуєте втратити зв'язок з рідними: що категорично заборонено робити 22 травня

В цей день варто дотриматися деяких заборон

Цього четверга, 22 травня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святого мученика Василіска Команського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар, це свято припадало на 4 червня.

Святий Василіск був племінником святого великомученика Теодора Тирона. Він був відданий християнству, за що зазнав переслідувань і утисків від язичників.

Його багато разів катували, але Василіск все переносив із гідністю. Мученика стратили мечем. Останки святого поховані в Команах. Над його могилою побудували храм, де відбувалися зцілення.

Традиції та прикмети 22 травня

Вважалося, що в цей день до молитви чутливі вода і земля. Вранці господині виносили на вулицю хліб і воду — таким чином ніби дякували святим і просили про щедрий урожай. Також в цей день завершувалися роботи в полі.

зацвіла горобина — чекайте на ранню осінь;

йде дощ — буде гарний урожай;

голосно квакають жаби — буде щедрий урожай вівса.

Фото: freepik

Що не можна робити 22 травня

лаятися, конфліктувати — може надовго втратити зв'язок з рідними;

працювати в землі, особливо щось сіяти, копати — земля в цей день повинна відпочити;

ігнорувати молитву — в цей день варто зміцнювати свою віру.

Іменини 22 травня

В цей день іменини святкують Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається Трійця у 2025 році. Ми назвали дату та розповіли історію цього свята.