Ризикуєте втратити зв'язок з рідними: що категорично заборонено робити 22 травня
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В цей день варто дотриматися деяких заборон
Цього четверга, 22 травня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святого мученика Василіска Команського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар, це свято припадало на 4 червня.
Святий Василіск був племінником святого великомученика Теодора Тирона. Він був відданий християнству, за що зазнав переслідувань і утисків від язичників.
Його багато разів катували, але Василіск все переносив із гідністю. Мученика стратили мечем. Останки святого поховані в Команах. Над його могилою побудували храм, де відбувалися зцілення.
Традиції та прикмети 22 травня
Вважалося, що в цей день до молитви чутливі вода і земля. Вранці господині виносили на вулицю хліб і воду — таким чином ніби дякували святим і просили про щедрий урожай. Також в цей день завершувалися роботи в полі.
- зацвіла горобина — чекайте на ранню осінь;
- йде дощ — буде гарний урожай;
- голосно квакають жаби — буде щедрий урожай вівса.
Що не можна робити 22 травня
- лаятися, конфліктувати — може надовго втратити зв'язок з рідними;
- працювати в землі, особливо щось сіяти, копати — земля в цей день повинна відпочити;
- ігнорувати молитву — в цей день варто зміцнювати свою віру.
Іменини 22 травня
В цей день іменини святкують Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія
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