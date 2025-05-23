Пёс стал звездой интернета благодаря необычному таланту (видео)

Видео уже покорило сердца тысяч пользователей

Владельцы собак уже давно запустили в сети новый тренд, где их домашний любимец показывает способность стрелять резинками. Такие ролики набирают огромное количество просмотров, а сами псы со своей суперспособностью вызывают у людей умиление.

Соответствующее видео с овчаркой сейчас распространяется по сети. Собака, стоя на задних лапах, попадает резинками прямо в цель.

Что интересно, на первом ролике на лапе животного есть какое-то специальное приспособление, которое держит резинку. А на втором пес стреляет ей самостоятельно.

В комментариях пользователи уже успели подшутить, что пес с такой способностью пригодился бы в одной из украинских военных бригад.

Отметим, что ранее в соцсетях появлялось множество подобных роликов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что наглые утки наводят шорох в одном из украинских городов. На видео видно, что птицы гуляют в клумбах и ищут, что поесть. Заметим, что птица, которая имеет яркую окраску и зеленые полоски на голове, — это самец, а вот коричневая утка — самка. К тому же создается впечатление, будто самец немного хромает, возможно, где-то травмировался.