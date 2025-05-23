Поздравление с Днем героев Украины 2025! Патриотические открытки и картинки для соцсетей

Сейчас этот праздник приобрел особую силу

Сегодня, 23 мая, в Украине отмечают День героев. Во время великой войны этот праздник приобрел особое значение. Это не только дата в календаре — день, когда мы должны поблагодарить тех, кто защищает нас с оружием в руках, занимается волонтерством, лечит и учит детей. Герои – это не только военные. Это все, кто встал на сторону света, несмотря на страх и боль.

История Дня героев берет свое начало с 1940-х годов. Тогда ОУН начала эту дату в честь Евгения Коновальца (полковник Армии УНР), убитого 23 мая 1938 года, Симона Петлюры (главный атаман войск УНР) и Степана Бандеры (основатель ОУН). Однако на государственном уровне это событие стали отмечать с 2014 года.

В этот день в первую очередь стоит поздравить наших защитников, которые сейчас на фронте и почтить память вернувшихся на щите. Вспомните о семьях погибших — поклонитесь им и тихо поблагодарите. Также поздравьте волонтеров, медиков, учителей, общественных деятелей. На них сейчас держится наше государство.

"Телеграф" подготовил для вас красивые открытки и картинки, чтобы вы могли прислать им героям Украины. Скажите несколько теплых слов благодарности и почтите память тех, кого с нами уже нет.

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